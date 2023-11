Hrozivá chvíle. Rivalka šampionce na dráze rozřízla záda

Běžný trénink s nezvyklým koncem. Superhvězda rychlobruslení na krátké dráze Suzanne Schultingová z Nizozemska utrpěla na pohled hrozivě vyhlížející zranění. Při přípravě ji bruslí zasáhla reprezentační kolegyně a rivalka Xandra Velzeboerová do zad. Trojnásobná olympijská vítězka a desetinásobná mistryně světa musela do nemocnice, ale vážnější problém by z toho pro ni neměl být. Každopádně to na tréninku nizozemských es byla hrozivá situace.

Foto: Profimedia.cz Suzanne Schultingová (vlevo) a Xandra Velzeboerová na archivním snímku.

Článek Šestadvacetiletá Schultingová se zranila na pondělním tréninku národního týmu v hale Thialf v Heerenveenu. Upadla a těsně za ní jedoucí Velzeboerová se jí nedokázala vyhnout a trefila ji nožem brusle do zad. „Výsledkem byla hluboká řezná rána dlouhá 15 až 20 centimetrů. Naštěstí nebyly zasaženy svaly a ránu úspěšně v nemocnici sešili. Byl to šok, ale vzhledem k okolnostem jsem v pořádku,“ oznámila Schultingová po nehodě na instagramu. View this post on Instagram A post shared by SUZANNE❄️⚡️🍭🌶💥🚀 (@suzanneschulting) V dalším příspěvku dodala, že se jí rána hojí dobře, a na webu Nizozemského rychlobruslařského svazu zadoufala, že by se mohla už příští týden teoreticky vrátit na led. „Jsem nesmírně šokována, ale vzhledem k okolnostem, jsem vlastně v pořádku!“ dodala Schultingová, která vynechala nedávný úvod SP v Montrealu. Hlavní cíl Schultingové v téhle sezoně je březnové MS v Rotterdamu a před tím i ME v Gdaňsku. Velzeboerová naopak v Kanadě úspěšně startovala a je do budoucna považována za adeptku na převzetí pozice vládkyně ženského shorttracku. „Všichni byli samozřejmě zpočátku velmi zaskočeni, zvláště Suzanne a Xandra. Ale Suzanne je v dobrých rukou a doufáme, že ji brzy uvidíme zpátky na ledě,“ dodal technický ředitel nizozemského svazu Remy de Wit. Rychlobruslení Sáblíková se chystala na sezonu už i se sestrou. Jsme si podobné, říká legenda

