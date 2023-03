Sáblíková by se nebránila závodům na 10 km, s nápadem již přišly soupeřky

"V minulém roce se holky bavily o tom, že by bylo fajn, kdyby se občas někde střihla desítka. Na svěťáku nebo někde jinde. Hlavně, aby nás pustili. Jsem zvědavá, jak to dopadne," řekla Sáblíková ČTK a Českému rozhlasu v Heerenveenu. "Novináři pak přišli i za mnou. A jestli bych do toho šla? Já jo," pousmála se pětatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková je považována za královnu dlouhých tratích, na pětce neměla řadu let konkurenci. Dvakrát na ní vyhrála olympiádu a získala další dvě medaile, desetkrát se stala mistryní světa. Zatímco řada konkurentek v závěru výrazně ztrácela, ona byla schopna držet tempo.

I proto se v letech 2006 a 2007 na konci sezony v Calgary rozhodla vyzkoušet závod na 10.000 metrů a vždy překonala tehdejší maximum. Nejprve překonala o 13 sekund dvanáct let starý výkon německé legendy Gundy Niemannové, o rok později byla ještě o 20 sekund rychlejší a čas 13:48,33 je dodnes zapsaný v historických tabulkách jako nejlepší ženský výkon.

Úžasná! 🥰 Martina Sáblíková ve svém nejlepším čase sezóny dojela pro BRONZOVOU medaili na mistrovství světa na 3 OOO metrech! 🥉 Zbožňujeme tě, Martino! 🫶🏻 #radost #speedskating #olympijskytym pic.twitter.com/4R2DNx46AL — Český olympijský tým (@olympijskytym) March 2, 2023

"Už je to hrozně dlouho, kdy jsem to jela. Ani si nepamatuju, v jakém roce to bylo. Vím ale, že jsem jela druhou pětku rychleji než první," řekla Sáblíková.

Desítka je podle ní hlavně otázka taktiky. "Bolí neskutečně, ale na druhou stranu, když to člověk nepřežene hned ze začátku, tak druhá půlka závodu je úplně jiná. Není to jako trojka. Tu musí člověk rozjet a doufá, že vydrží. Pětka se musí jezdit s rozumem a poslední kola bolí. Desítka se rozjíždí jinak. Musíte začít pomalu a pak se uvidí, co bude ve druhé půlce," vysvětlovala.