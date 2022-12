Sáblíková byla na pětce v Calgary pátá, vyhrála Schoutenová z Nizozemska

"Pocitově, z toho, jak se mi jelo, pětka nedopadla vůbec dobře. Start, který jsem ještě nezkoušela, byl hrozně těžký. A co se týkalo projevu, tak udržet se v zatáčce bylo dnes hodně těžké," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Trojnásobná olympijská vítězka se do SP zapojila poté, co se minulý týden na tréninku při pádu řízla bruslí do pravé nohy a ze zdravotních důvodů zrušila všechny své plánované starty. "Od třetího kola to bolelo opravdu hodně. Nebojovala jsem tak jen s časem, ale hlavně s bolestí v zatáčce. Ani na rovině jsem nevěděla, jak mám nohu položit a kde se odrazit, protože noha ještě není v pohodě," podotkla Sáblíková.

I proto měla Sáblíková původně startovat v divizi B, neboť klesla v SP až na průběžně 16. místo v hodnocení závodů na dlouhých tratích. Poté, co se Číňanka Mej Chan ze závodu na poslední chvíli odhlásila, se ale posunula do elitní divize A.

"Nepočítala jsem s tím. Ráno, když jsem přišla ze snídaně, tak jsem si řekla, že si půjdu v klidu nabrousit brusle. A najednou klepe Petr (Novák - trenér), že se odhlásila Číňanka. Znamenalo to rychle nabrousit a jít na rozbuslení, protože bylo potřeba nohu rozhýbat," přiznala Sáblíková. Na poslední chvíli musela ještě upravovat i nůž na pravé brusli. "Celý naplánovaný den se zbortil jako domeček z karet. Dozvěděla jsem se to ale tři čtyři hodiny dopředu, takže se to zvládlo," řekla.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila hned v úvodní rozjížďce společně s Polkou Magdalenou Czyszczońovou, kterou bezpečně porazila a zajela čas 6:58,23.

"Čas je důležitý, v tuhle chvíli by mi měl stačit na kvalifikaci na mistrovství světa (na jednotlivých tratích) a to je přesně to, proč jsem dnes jela. Kdybych nejela, pětka na mistrovství by byla ztracená," řekla Sáblíková, kterou potěšilo, že zajela čas pod 7 minut. "Hned, když jsem dojela, tak Petr říkal, že mi to bude stačit, takže jsem se uklidnila," uvedla.

V průběžném vedení vydržela Sáblíková až do páté rozjížďky, kdy ji podle předpokladů překonala Schoutenová i její krajanka Joy Beuneová.

Zatímco Schoutenová byla rychlejší o deset sekund, Beuneová jen o dvě desetiny sekundy. Následně rodačku z Nového Města na Moravě pokořila ještě Ragne Wiklundová z Norska, která skončila druhá a udržela se v čele seriálu, a v poslední rozjížďce i nakonec třetí domácí Ivanie Blondinová.