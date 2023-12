Sáblíková před první pětkou sezony: Cítím se fajn, snad to dobře dopadne

Proti loňsku se sezona vyvíjí pro českou závodnici pohodověji. Až na ty zdravotní trable. Pětka je její výstavní disciplína.

„Pořád nejsem stoprocentně fit, ale měla bych být ve stavu, aby mě to o víkendu nepoznamenalo. Pětka bude těžká, bude bolet, na tomhle ledě hodně, to je všem jasné. Zároveň je to hrozně důležitý závod, protože je to kvalifikace na mistrovství světa,“ uvedla Sáblíková pro ČTK. Šestatřicetiletá rychlobruslařka se může představit i v sobotním závodě na 1500 metrů. „Zda nastoupím, se rozhodnu podle pocitu na pátečním tréninku,“ řekla.

Sáblíková se po návratu z asijského úvodu seriálu na pár dní zastavila doma v Česku, tento týden se přesunula na sever Evropy. „První úkol byl aklimatizovat se na evropský čas, s tím mívám problémy. Docela se mi to podařilo, občas se sice probudím v pět hodin ráno, ale jinak to jde,“ řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. „Na co si ale těžko zvykám, to je málo světla v Norsku – svítá tady kolem deváté hodiny ráno a ve čtyři odpoledne je zase tma. Ale týden se to dá vydržet,“ pousmála se s tím, že se jí vždy v Norsku líbí. „Mám ráda místní halu, je tady skvělé jídlo, jen je těžký led, ale to bude stejné pro všechny,“ řekla.

Rodačka z Nového Města na Moravě si pro třetí díl seriálu nedává konkrétní cíl. „U mě je to pořád stejné, chci mít hlavně dobrý pocit z toho, že jsem na ledě nechala všechno. V posledním závodě jsem sice skončila druhá, ale teď to bude úplně jiný příběh. Cítím se fajn, snad to dobře dopadne,“ přála si Sáblíková.