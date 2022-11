Sáblíkovou a spol. čeká začátek sezony, Zdráhalová úvod SP vynechá

"Bolest je tak velká, že jsme se s doktorem domluvili, že nemá smysl, abych jela závody Světového poháru, protože by se můj stav mohl ještě zhoršit, což nechceme riskovat. Takže minimálně závody ve Stavangeru a Heerenveenu vynechám, dál se uvidí," uvedla Zdráhalová, která by se tak do seriálu mohla zapojit za měsíc v Calgary.

Zdravotní problémy měla v přípravě i Sáblíková, která upadla při běhu a měla tržnou ránu pod kolenem. Více než měsíc tak nemohla ideálně trénovat.

"Mám za sebou jen jeden testovací závod, ke kterému jsem nastoupila asi deset dní poté, co jsem začala jezdit na nových nožích a chtěla jsem to otestovat. Nemůžu říct, že by se mi jelo extra dobře, ale čím déle jsem byla na ledě, tím se to zlepšovalo," řekla Sáblíková, která před sezonou musela změnit nože na bruslích. Materiál, který používala doposud, se totiž už nevyrábí a trojnásobné olympijské vítězce již došly i zásoby nožů, které měla.

Jakou má formu, pozná až při závodech SP. "Poolympijské sezony jsou vždy specifické. Říkám si, že to nebudu brát tak vážně, ale uvidíme, jestli se mi to povede. Asi jako vždy budu zase při závodech vystresovaná a budu chtít podat co nejlepší výkon," uvedla pětatřicetiletá Sáblíková, která začíná 21. sezonu v SP. Debutovala v listopadu 2002 v Erfurtu, od té doby v seriálu vyhrála 52 závodů a devadesátkrát vystoupila na stupně vítězů.