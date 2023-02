Tohle jinde nezažijete, těší se Sáblíková. Z Polska si vedle medailí přivezla i nemoc

Šestkrát už byla na MS zlatá na 3 km, na nejdelší distanci dokonce desetkrát. Aktuální sezonu jí vydatně narušilo léčení krvavé tržné rány na noze. A když získala pohodu zpět, skončila po finále SP na dva dny v posteli. „Na psychice mi to nepřidalo. Ale nebyla jsem jediná, snad půlka lidí se prala s rýmou, či dokonce covidem, bylo to tam zakleté, ale už je to lepší,“ líčí.