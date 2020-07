Mladík dostal mrtvici, hrál 22 hodin denně na mobilu

Hraní počítačových her je zábava, v posledních letech se jím dají vydělat i nemalé peníze. Nic by se ale nemělo přehánět. Přesvědčil se o tom patnáctiletý chlapec z Číny Siao Pin, který hraním na mobilu trávil až 22 hodin denně. Zanedbával přitom stravu i pravidelný spánek a vše vyústilo až v mozkovou mrtvici a ochrnutí levé části těla. „Zavřel se v pokoji a zatemnil okna, neměli jsme tušení, co tam dělá,“ řekla čínským médiím chlapcova matka. Příčina jeho kolapsu vyšla najevo, až když bylo pozdě.