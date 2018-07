Ligisté nám dali lekci, říká sokolovský trenér Horváth

V přípravě jste se střetli s Mladou Boleslaví, Viktorií Plzeň i Teplicemi. Co vám tato konfrontace přinesla?

Samozřejmě to jsou soupeři, se kterými se během sezóny často nepotkáváme. Takže každá zkušenost s ligovými týmy je pro naše hráče pozitivní. Doufám, že nějaké malinké poznatky kluci posbírali. Hra v Teplicích z naší strany nebyla špatná, ale prvoligové celky nám celkově daly lekci z produktivity.

Proběhla příprava podle představ?

Bohužel nám odpadly dva přípravné zápasy. Stihli jsme tedy odehrát méně utkání, než jsme chtěli. Do úvodních kol jdeme s menší rozehraností. Obecně se v přípravě našly věci, se kterými jsem byl spokojen, a naopak nastaly situace, kterým jsme mohli zabránit.

V sokolovském dresu nastoupili v Teplicích noví hráči s prvoligovými zkušenostmi jako jsou Milan Mišůn, David Štípek, Václav Vašíček. Jak vnímáte jejich příchod?

S tou vizí jsem do Sokolova šel. Aby kluci z nejvyšší soutěže, kteří budou hrát u nás, měli myšlenku se do první ligy vrátit. A další, kteří ji ještě neokusili, aby toužili se do ligy taky podívat. A je jedno, jestli jim je dvacet, nebo osmadvacet let. Pokud bude mít někdo dobrou sezónu, třeba po nich týmy z první ligy sáhnou.

S čím jdete do druholigového podzimu?

Máme těžký los. Začínáme dvakrát venku a pak hostíme favorizovaný Hradec Králové. Loni jsme po třech kolech uhráli jen bod. Proto se z toho chceme poučit a začít lépe, byť to nebude snadné.