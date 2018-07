Jihlava se po sestupu uskrovnila. Přesto chce ve druhé lize do elitní trojky

Po pádu z nejvyšší soutěže vstoupí do nové sezóny bez dosavadních opor Ikauniekse, Buchty, Rakovana, Dvořáka, Nového či Keresteše, ale přesto by se fotbalisté Jihlavy rádi pohybovali na špici druholigové tabulky.

Trenér Jihlavy Martin Svědík má jasný úkol - dovést Vysočinu zpátky do první ligy.

„Budeme si muset zvyknout na odlišný herní styl, tvrdší zápasy i snahu soupeřů vytáhnout se na exligový celek. I tak jsem přesvědčený, že je v našich silách skončit do třetího místa, z něhož se dá ještě přes baráž postoupit do první ligy," tvrdí ředitel klubu z Vysočiny Jan Staněk. Nepopírá, že ve hře je i odchod nadějného záložníka Mary. „Jeho chování nám ani jinou možnost nedává. V Jihlavě prostě pokračovat nechce," připouští.

Staněk netají, že po sestupu bude klubový rozpočet nižší. „To je přirozené. Ve druhé lize nebudeme držet tak široký kádr. Logicky klesnou i odměny fotbalistům," prozradil.

Jihlavského kouče Martina Svědíka těší, že na Vysočině setrvali zkušení borci Vaculík, Zoubele a Tlustý. „Kostru týmu by měli tvořit i Fulnek, Levin či Klíma," míní trenér, který se rozhoduje, zda v premiérovém mistrovském střetnutí postaví v neděli v Brně do branky gólmana Vejmolu, který přišel na hostování z Mladé Boleslavi, anebo Sváčka, jehož Jihlavští získali z Plzně. Posilou do pole je záložník Javůrek ze Znojma.

Právě brněnskou Zbrojovku považuje Svědík za hlavního favorita nadcházejícího druholigového ročníku. „Vpředu budou i České Budějovice a Hradec Králové," očekává. „Pro nás bude důležitá rychlá adaptace na jinou soutěž. Není tajemstvím, že mužstva, která z první ligy spadla, měla v uplynulých letech v úvodu sezóny problémy. Nás se to snad týkat nebude," doufá Svědík.