Štípek chce pomoci Sokolovu a dál fandí mateřské Plzni

Jak hodnotíte svoje dosud poslední působení v první lize ve Zlíně?

Nedopadlo to nejlépe. V předminulé sezóně, kdy Zlín vyhrál českou pohárovou trofej a postoupil do Evropské ligy, jsem nastupoval skoro ve všech zápasech. Ale pak klub přivedl nové hráče pro „evropskou" sezónu a někteří kluci to odnesli a nehráli. Přednost měly posily. Po hostování na Žižkově jsem v Sokolově, a uvidíme, co bude dál.

Jste v Sokolově spokojen?

Nemohu si na nic stěžovat. Podmínky na trénování i zázemí jsou na výborné úrovni. Prostě srovnatelné s některými prvoligovými kluby. Chci mužstvu co nejvíce pomoci.

Je cílem Baníku Sokolov prohánět favority Fortuna národní ligy?

Takové řeči se vedou, co bychom chtěli dokázat, ale realitu ukáže až sezóna. V přípravě proti prvoligovým celkům jsme odehráli vyrovnané zápasy, jenže jsme se neprosadili v koncovce. Souboje s Plzní, Mladou Boleslaví, Teplicemi byly zajímavé, ale ve druhé lize jde o body a nasazení musí být větší než v přípravě. Chceme se ukázat i jako tým.

Prošel jste pěti prvoligovými kluby. Komu z nich momentálně držíte palce?

Z těch mužstev, kde jsem byl, jen Plzni. Jsem jejím odchovancem. Vstřelil jsem za Viktorii Plzeň i nějaké góly včetně evropského poháru. Klukům přeji úspěchy. Kvituji jejich první ligové vítězství na pražské Dukle, které je povzbudí i směrem k Lize mistrů.

Co takhle myšlenky na návrat do Plzně?

To asi není na pořadu dne. V Plzni mají nadupaný a nabitý kádr. Hlavně musím něco ukázat v Sokolově, abych mohl vůbec uvažovat nad první ligou. Snažím se o restart kariéry.