Za Hradec dal hattrick, nyní se Krátký po třech letech vrátil do Ústí

Nejzkušenější posily dorazily do Ústí z Hradce Králové - brankář Jiří Lindr a krajní záložník Marek Krátký. Zatímco pro jedenatřicetiletého Lindra je to po třinácti letech vůbec první přestup v kariéře, Krátký se vrátil do Ústí po třech sezónách. Během nich patřil půl roku na soupisku prvoligových Teplic a dva a půl roku působil na východě Čech.

„V Hradci Králové jsem zažil postup do první ligy, rok v nejvyšší soutěži a minulou sezónu ve druhé lize. Škoda, že jsme se předloni v elitní soutěži neudrželi, chyběl k tomu kousíček. Loni jsme skončili ve druhé lize čtvrtí a dlouho jsme měli reálnou šanci i na postup," ohlíží se Krátký.

Na jaře zažil i výjimečný okamžik ve své kariéře. Vstřelil hattrick do sítě Frýdku-Místku při vítězství 4:1. „Byl můj první v dospělém fotbale. Doufám, že nějaký ještě přidám. Vždycky se hraje lépe, když dáváte góly," glosuje ústecký záložník.

Krátký zaznamenal celkem čtyři branky. „Víc jich dali za Hradec nejlepší druholigový střelec Honza Pázler, Vlkanova a Schwarz. Zejména „Pazi" Pázler měl formu a nedivím se, že už je v ligovém Liberci," usmívá se.

Nad návratem do Ústí Krátký neváhal. „V Hradci mi končila smlouva a kontakt s Ústím byl nejrychlejší. Těší mě, že se zdejší kluci na jaře zachránili ve druhé lize. A jsem rád, že jsme na ústeckou sérii pěti vítězství ze závěru minulé sezóny navázali v úvodu té nové," libuje si.

„Došlo k velkým změnám, ale může tady zase být dobrý tým. I když přišlo taky hodně nových hráčů, spoustu jich znám třeba i z mládežnických výběrů. Rozhodně jsem se vrátil do známého prostředí. A určitě jsem po těch třech letech, co jsem byl mimo Ústí, fotbalově vyzrálejší. Vím, o čem je druhá liga. Tedy především o důrazu, a ne jen o samotném fotbale," dodává Krátký.