Musíme rychle zvednout hlavy, plánoval po prohře s Jihlavou brněnský Magera

Mohutný pískot tří tisícovek diváků vyprovodil do kabiny fotbalisty Brna po premiérovém druholigovém utkání s Jihlavou. V souboji týmů, které ještě na jaře působily v nejvyšší soutěži a netají se ambicemi na návrat mezi elitu, dominoval s výjimkou závěrečné dvacetiminutovky celek z Vysočiny. Za výhru 3:1 si odvezl všechny body.

„Z naší strany to nebylo vůbec dobré. Naprosto jsme promrhali první poločas. Prohrávali jsme osobní souboje a inkasovali jsme zbytečné góly. Jihlavští si celkově vytvořili víc šancí a zvítězili zaslouženě," uznal útočník Zbrojovky Lukáš Magera, který za stavu 0:3 vykřesal gólem hlavou pro svůj tým naději.

Navzdory zlepšení v závěru už však Brňané nedokázali zápas víc zdramatizovat. „Porážka je děsně mrzutá, hrozně moc jsme chtěli sledované střetnutí bývalých ligistů zvládnout. Možná nás přepadla trochu nervozita. Bylo to ovšem teprve úvodní kolo a my musíme rychle zvednout hlavy. V dalším zápase ve Vlašimi už musíme nutně uspět," plánuje Magera, který přišel do Zbrojovky před sezónou z Mladé Boleslavi.

Rovněž kouč Brna Roman Pivarník připustil, že výsledek byl spravedlivý. „Jihlavští důsledně trestali naše chyby. My jsme nebyli natolik kompaktní, abychom utkání za nepříznivého stavu otočili," má jasno. Podle něj patří soupeř k hlavním favoritům na postup. „Oni nemluví o návratu do ligy nahlas, aby ze sebe sňali tlak. Ale navzdory několika odchodům mají pořád výborný kádr," tvrdí Pivarník.

Jihlava má body i Klobásu

Těsně před zahajovacím zápasem navíc Jihlava získala na hostování ofenzivního Klobásu z Mladé Boleslavi a záložníka Machuču z Liberce. „Skvěle do mužstva zapadli, zejména Klobása byl na hřišti vidět," má radost trenér Martin Svědík. Cenný triumf však nepřeceňoval. „Brno chtělo hrát otevřený fotbal, což nám vyhovovalo. Uvidíme, jak nám to půjde proti týmům, které budou myslet pouze na defenzívu," nepropadá euforii.

Před sebeuspokojením varoval i dvougólový střelec Jihlavy Jiří Klíma. „Mně i celému mužstvu zápas fantasticky vyšel. Věřili jsme, že Zbrojovku můžeme zaskočit. Povedlo se. Bylo to ale jen první kolo, musíme makat naplno dál," uvědomuje si.

čfo, Sport.cz, Právo