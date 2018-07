Jihočeši otočili zápas a vedou tabulku, Brno vydřelo první bod

Budějovice přitom na Žižkově nezačaly dobře a v 9. minutě prohrávaly, když se prosadil Čermák. Útočník hostující ze Slavie si naběhl do vápna, kde mu se štěstím sklepl míč Rondič a Čermák zamířil přesně k tyči. Ještě do poločasu se ale po centru Javorka trefil Koval a srovnal.

Po změně stran si Mršič zpracoval dlouhý pas, obešel dva protihráče a zařídil vítězný gól. Žižkov sice mohl rychle odpovědět, ale obrana Jihočechů vykopla míč z brankové čáry. Víc už domácí nevymysleli, naopak hosté ještě zásluhou Kladrubského trefili břevno.

„Kromě gólové situace jsme v prvním poločase neměli žádnou pěknou akci. Ztráceli jsme míče a poté i síly, jen jsme běhali. Druhý poločas byl od nás lepší, za něj musím mužstvo pochválit. Museli jsme udělat dvě vynucená střídání, která nás zasáhla. Soupeř prokázal kvalitu, chce postoupit do ligy. My teprve skládáme mužstvo. Jsou odehrány jen dva zápasy, jedeme dál," hodnotí Petr Mikolanda, trenér Viktorie.

„Jsme spokojení, získali jsme tři body venku. Hru jsme kontrolovali, i když jsme brzy inkasovali. Ale už do poločasu jsme dokázali vyrovnat a měli několik dalších zajímavých situací. Po pauze jsme díky Mrsičovi rozhodli. Závěr jsme mohli dohrát v daleko větším klidu, kdybychom proměnili některou z šancí. I tak jsme ale samozřejmě spokojeni," pochvaluje si David Horejš, kouč Dynama.

Votroci také podruhé vyhráli

Hradec Králové doma v první půli Znojmo jasně přehrával, ale na gól si musel počkat půl hodiny, než Vlkanova vybojoval pokutový kop a sám ho proměnil. Ještě do přestávky zvýšil Kropáček prvním gólem ve druhé lize. Další šance domácí nevyužili a v 63. minutě přišlo snížení po střele Ambrozka. Štrombach s Teplým ale posléze v šancích odmítli vyrovnání a Hradec tak zaznamenal druhou výhru.

Exligové Brno i ve druhém utkání ztratilo body a jen remizovalo 2:2 ve Vlašimi. Zbrojovka dokonce 0:2 prohrávala, ale v poslední čtvrthodině vybojovala alespoň bod a odvrátila druhou porážku. Teď doufá, že ji vydařený závěr nakopne.

"Mohlo by to tak být. Zápas byl pro nás hodně těžký, náš styl hry byl náročný a situaci jsme si komplikovali obrovskými chybami. Dohánění náskoku nás stálo hodně sil a nezbývá, než tvrdě pracovat dál. Mužstvo si stále sedá a vyzkoušeli jsme si hru, kterou jsme v první lize nezažili. Držení míče mohlo být klidně 80 procent ku 20, při takovém obrazu hry si ale nemůžeme dovolit dělat takové chyby v defenzivě," říká trenér Roman Pivarník.

Vlašim šla do vedení po brejku Hadaščoka, který ještě nahrál před odkrytou branku volnému Fotrovi. Druhý gól přidal v 74. minutě Selemani, jenže Brno se hned vrátilo do hry poté, co jeden z obránců Vlašimi ve snaze odvrátit nebezpečí trefil jen spoluhráče Piška, od kterého se míč dostal do vlastní branky. A chvíli nato z penalty srovnal Magera.

Bez bodu zůstalo Táborsko, které i druhý zápas v sezoně prohrálo 0:1, tentokrát ve Varnsdorfu. O jediný gól se hned v úvodu zápasu postaral domácí Heppner. Hosté mohli srovnat po chybě brankáře Porcala, jenže gól Ndiayeho nebyl uznán kvůli hraní rukou.