Jihlava vyhrála i čtvrtý zápas ve druhé lize, Hradec doma ztratil

Fotbalisté Jihlavy výborně vykročili za návratem do nejvyšší soutěže, když vyhráli i ve 4. kole druhé ligy. Doma udolali Táborsko 2:1 a zůstávají stoprocentní. Naopak poprvé ztratil Hradec Králové, který doma uhrál s Vítkovicemi jen bezbrankovou remízu.

Hradec vyšel střelecky naprázdno po deseti zápasech. Proti Vítkovicím měl přitom výraznou převahu, ale trápil se v zakončení. Nejblíže gólu byl Vlkanova, jenž trefil tyč.

Jihlava byla v koncovce přesnější, a to především zásluhou Klobásy. Útočník hostující z Mladé Boleslavi si ve 20. minutě naběhl na Fulnekův centr a hlavou poslal Vysočinu do vedení. Do poločasu však vyrovnal Pilík. Rozhodující moment přišel v 50. minutě, kdy si na Urblíkův roh naskočil Tlustý a zařídil výhru Jihlavy.

Po čtyřech kolech měl stoprocentní úspěšnost ve FNL naposledy v roce 2012 Žižkov, nakonec byl ale až osmý.