Vysočina dvěma góly v závěru zachránila neporazitelnost

Jihlava měla většinu času herně navrch, ale ve finální fázi byla dlouho jalová. Vítkovice dobře bránily a ve 45. minutě vyrazil do brejku Martin Macej, který v úniku přehodil domácího gólmana. V 82. minutě navíc po dalším protiútoku dorazil míč do prázdné branky Roman Holiš a zdálo se, že je o výhře hostů rozhodnuto.

Jenže v 88. minutě Urblík přízemní střelou z voleje snížil a v první minutě nastavení slovenský záložník z penalty vyrovnal. Stejný hráč zajistil Jihlavě vyrovnávacím gólem i předchozí remízu 2:2 v Sokolově. Vysočina po úvodních čtyřech výhrách podruhé za sebou ztratila body, ale udržela neporazitelnost a v neúplné tabulce je druhá o bod za Ústím nad Labem. Vítkovice bodovaly potřetí za sebou a jsou šesté.

„Remízu absolutně neberu, od týmu chci víc," láteří Martin Svědík, trenér Vysočiny.

„Na hráče jsem hodně rozzlobený. Přesně jsme věděli, co soupeř bude hrát. Jenže jsme si nechali dát gól do šatny. Ve druhé půlce jsme se navíc dostali do herní křeče, kdy scházela kvalita, ztráceli jsme jednoduché balóny. Ještě těžší situace nastala za stavu 0:2. Čekal bych větší rvavost v šestnáctce, větší agresivitu a přímočarost. My jsme se však o výsledek rvali až v posledních třech minutách. Díky tomu duel skončil remízou, kterou ale absolutně neberu. Od svého mužstva chci víc. Co se týče domácích zápasů, tak je musíme zvládat daleko lépe a s mnohem větším úsilím. Pro vítězství si musíme dojít výkonem. Tentokrát jsme si však pro něj nešli," líčí Svědík detailně.