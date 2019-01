Neuhneme. Postupový cíl zůstává, tvrdí kouč fotbalistů Brna Šustr

„Na našich cílech se ale rozhodně nic nemění, což jsme jasně klukům v kabině na uvítanou po dovolené řekli. Neuhneme, rychlý návrat do elitní soutěže zůstává naším cílem. Znamená to, že musíme skončit nejhůř třetí, abychom se dostali aspoň do baráže," má jasno brněnský kouč Pavel Šustr.

Na prvním tréninku přivítal i navrátilce z hostování Přichystala (Líšeň) a Vintra (Vyškov). „Přichystalovi půlrok v Líšni pomohl. Dařilo se mu v koncovce, ukázal, že má značný potenciál. Je to rychlostní typ. Očekávám, že se na jaře prosadí," tvrdí Šustr. „Jednadvacetiletý Vintr je využitelný především na levé straně," dodává.

Zbrojovka by ráda v zimní pauze přivedla i posily. „Rozhodně nespíme. Hledáme hlavně ofenzivní fotbalisty. Není to ovšem jednoduché. Přivábit do druhé ligy hráče, který by nám okamžitě pomohl, je docela složité. Některá jména však na stole máme. Věřím, že se fanoušci posil dočkají," sděluje manažer Tomáš Požár.

Za zkušeného Melichárka však Brňané náhradu do branky zatím nehledají. „Máme mladé gólmany Halousku s Flodrem, jimž dáme šanci zabojovat o pozici jedničky. Až kdyby se v průběhu zimní přípravy ukázalo, že tuto roli nezvládnou, poohlédli bychom se jinde," prozradil Šustr.

Zbrojovka se i letos účastní zimní Tipsport ligy, ve skupině na umělém trávníku v Líšni má za soupeře Znojmo, Táborsko a slovenskou Nitru. Soutěž vyvrcholí ve druhé polovině ledna netradičně závěrečným turnajem na Maltě. V něm mají Brňané jako obhájci loňského prvenství jistou účast.