Fotbalista, který odmítl hrát druhou ligu kvůli sebevědomí, bude na jaře hostovat ve Viktorii Žižkov

Bylo z toho velké haló. Útočník Elvis Mashike Sukisa z Liberce byl na testech v druholigových Českých Budějovicích kvůli možnému jarnímu hostování, z klubu však zničehonic odjel, aniž by komukoli cokoli řekl. Teď si zahraje za Viktorii Žižkov. Uvedl to oficiální web klubu.

Po svém odjezdu z Budějovic poslal Mashike na jih Čech pouze videovzkaz, ve kterém vysvětluje, že mu sebevědomí nedovolí hrát druhou ligu. Přitom do Liberce se dostal právě díky výkonům, které předváděl v černobílém budějovickém dresu.

Teď se konžský fotbalista chystá hrát za pražskou Viktorii Žižkov. Hostovat má do června letošního roku. Viktoria přitom hraje úplně stejnou soutěž jako budějovické Dynamo - pouze s tím rozdílem, že Budějovice druhou ligu vedou, zatímco Žižkov je na posledním místě. K pikantnímu souboji však v této sezóně už nedojde, oba zápasy mezi Žižkovem a Dynamem již byly odehrány.

https://www.facebook.com/budejckadrbna/videos/563673344150753/

Z celé situace už si legraci dělá i známý fanouškovský Twitter pražské Viktorky We are Žižkov. Ten ve své koláži parafrázuje větu ze slavné cimrmanovské hry Záskok: "V Českých Budějovicích by chtěl žít každý."