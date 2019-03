Youtuber odhalil svou tvář, je to profesionální fotbalista

Téměř 50 tisíc stálých odběratelů a mnoho dalších uživatelů webu youtube.com sleduje jeho videa zaměřená především na hry do mobilních telefonů. Ještě donedávna přitom téměř nikdo nevěděl, kdo se pod pseudonymem Magician skrývá. Až koncem roku se sám youtuber rozhodl odhalit svou pravou tvář, je to fotbalista druholigového Sokolova Jan Mejdr.

Jeho otec Pavel si v 80. letech připsal jeden start za Spartu a může se tak pyšnit mistrovským titulem, poté hrával za Plzeň, Příbram nebo České Budějovice. Sám Jan také prošel mládežnickými kategoriemi letenského klubu. V A-dorostu nastupoval pod vedením Davida Holoubka spolu s Patrikem Schickem, Michalem Sáčkem nebo Martinem Haškem mladším.

Z juniorky pak zamířil do Dukly, kde čtyřikrát sledoval ligový duel přímo z lavičky, na start v nejvyšší soutěži však stále čeká a rád by si tento sen splnil. „Rozhodně jiné priority nemám," ujišťuje 23letý krajní obránce, který je momentálně pravděpodobně známější jako herní recenzent Magician na Youtube.

Obránce druholigového Sokolova Jan Mejdr.

Dominik Hejbal, Sport.cz

„Od začátku jsem si řekl, že všechny kroky, které takhle podniknu, nesmějí omezovat fotbal," říká odhodlaně. „Když jsem opustil Prahu a školu a přestěhoval se do Sokolova, tak jsem potřeboval ten čas nějak vyplnit. A většinu času jsem hrál hry, tak jsem to spojil," vysvětluje, jak se dostal k youtuberingu.

Sdílení videí však zatím stále nevidí jako ideální zdroj obživy. „Je to jako s podnikáním, někdy je víc práce, někdy míň. Ti lidé, co se tím opravdu živí, neumím si představit, čím procházejí. Co jsem slyšel různě od kamarádů, tak třeba čekají na výplatu, aby mohli zaplatit byt v Praze, ale neví, jak velká vlastně bude.

Přiznává také, že dřív měl strach, jak budou na jeho koníček reagovat spoluhráči. I kvůli nim zpočátku chtěl zůstat v anonymitě. „Ale potom už to začalo být tak populární, že mě sami odhalili. Neměl jsem potřebu se někde vystavovat a obával jsem se, jak by reagovalo okolí. Když se to potom zjistilo, tak nějaká sranda byla, ale vesměs to vzali všichni v pohodě a začali se o to zajímat."