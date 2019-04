Dynamo v Ústí od začátku dominovalo, ale dlouho se mu nedařilo proměňovat šance. V druhém poločase hosté ještě přidali a v 59. minutě se dočkali gólu, když si Kladrubský z pozice pravého beka naběhl do vápna a ranou pod břevno na bližší tyč rozhodl. České Budějovice byly celý zápas jasně lepší a prakticky nepustily soupeře do větší příležitosti.

Dynamo využilo zaváhání svých pronásledovatelů a udělalo další výrazný krok k návratu do ligy, kde naposledy hrálo v sezoně 2014/15. Do nejvyšší soutěže postoupí letos přímo poprvé jen vítěz druhé ligy, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž.

"Vytvořili jsme si nějaký komfort, ale dokud to nebude potvrzené, furt musíme makat dál. Byl bych rád, kdyby to bylo co nejrychleji," řekl v České televizi Kladrubský. "Jedeme dál. Víme, že je ještě deset kol do konce, ve hře je ještě strašně moc bodů," dodal trenér Jihočechů David Horejš.