Budějovický trenér Horejš: Sedmibodový náskok? Máme kvalitní kádr, jdeme si za svým cílem

Po zimní přestávce jste ve čtyřech kolech získali plný počet bodů. Bylo těžké navázat na úspěšný podzim?

Jsem hlavně rád za kabinu a za kluky, že nám to vychází. Držíme si nějakou šňůru a doufáme, že forma vydrží co nejdéle. Máme na to kvalitu. Hráči vědí, o co hrajeme.

Jak vnímáte svůj velký náskok na špici tabulky?

Sedm bodů je relativně dost, ale jak pro koho. Ještě není rozhodnuto. Ve hře zůstává hodně bodů. Pořád si držíme respekt a pokoru vůči soupeřům.

V čem spatřujete největší sílu mužstva?

Jak jsem uvedl, na druhou ligu disponujeme dobrým kádrem. Potvrdilo se to i v Ústí. Když jsme museli sáhnout do sestavy, chvilku nám trvalo, než jsme se dostali znovu do tempa, ale mužstvo prokázalo, že ví, co chce. S ohledem na vývoj v soutěži to bylo hodně důležité vítězství.

Před reprezentační přestávkou jste zdolali Zbrojovku Brno 3:2 a pak jste uspěli právě i v Ústí. Je to další v zpruha?

Proti Brnu se nám povedl obrat z 0:2 na 3:2, bylo hezké utkání pro lidi před skvělou diváckou kulisou. V reprezentační pauze jsme dobře potrénovali a zvládli jsme i další zápas tak, jak jsme si předsevzali. Výkon mužstva je založen na týmovosti. Na marodce ještě máme Havelku a Mršiče. A doufám, že až se dají do kupy, tak kádr ještě posílí.

Ještě loni postupovaly z druhé ligy do nejvyšší soutěže dva týmy, letos jen jeden přímo a další dva hrají baráž. Mění se nějak budějovická strategie v sezoně?

Kdyby se hrálo podle modelu a postupových příček jako před rokem, bylo by to pro nás asi jednodušší. Ale před startem ročníku jsme věděli, že se o ligu mohou poprat až tři mužstva. Bereme to jak to je a jdeme si za svým cílem.