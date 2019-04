Komfortní situaci nesmíme promarnit, burcuje budějovický kapitán Kladrubský

Jak si ceníte z pohledu střelce čtvrté jarní výhry Dynama a prodloužení vítězné série?

Na tom, kdo skóruje, nezáleží. Do Ústí jsme si jeli pro tři body, které jsme si také odvezli. Stačil na to jediný gól.

Nebudete mít v Budějovicích pod dojmem postu lídra tabulky hlavy v oblacích?

Vůbec ne. Uvědomujeme si, že do konce sezony zbývá ještě deset kol. Dostali jsme se sice do komfortní situace, ale nesmíme ji promarnit. Chtěli jsme si vytvořit nějaký odstup na špici od ostatních celků, a jsme rádi, že to tak zatím vyšlo.

Co soudíte právě o sedmibodovém náskoku v čele druholigové tabulky? Napodobujete tak obrazně pražskou Slavii, která stejným způsobem dominuje v první lize.

O Slavii mi moc neříkejte (úsměv). Zůstaňme u naší soutěže. Soupeři se asi budou snažit, aby nás naháněli. Je to klišé, ale musíme se dívat především sami na sebe. A udělat maximum, aby nám náskok vydržel co nejdéle.

Takže jasným cílem je českobudějovický návrat do první ligy?

Chceme postoupit a potřebujeme vyhrávat vlastní zápasy. A jediné, co pro to můžeme udělat, je odvádět stoprocentní výkony podpořené výsledky.