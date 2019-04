Baráž nás nezajímá, chceme uhájit první místo, avizuje Vozábal budějovické cíle

Druhá fotbalová liga vstupuje o víkendu do poslední třetiny. A jelikož v ní na rozdíl od elitní soutěže nebude nadstavbová část, určí konečné pořadí „jen" klasických třicet kol. Za této konstelace mají nejblíž k přímému postupu do první ligy fotbalisté Dynama České Budějovice. „Hlavně nesmíme přestat pracovat," říká generální manažer klubu Martin Vozábal směrem k finiši sezony v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak byste charakterizoval aktuální postavení mužstva v tabulce?

V této chvíli máme všechno ve svých rukou. Sedmibodový náskok před druhým týmem nám dodává klid. Můžeme se soustředit je na sebe. Slibný vývoj soutěže nás ale nesmí uspokojit.

Na co nyní kladete největší důraz v klubu?

Úkolem číslo jedna je apelovat na hráče, aby nás dosavadní vítězné tažení neuspalo. Takže příkaz zní: nezpychnout a nepřestat pracovat. Může se stát cokoliv, ale k uhájení nynější pozice vede jasná cesta: nemít hlavu v oblacích, je potřeba hráče držet při zemi. Přece jen je deset kol, která zbývají do konce, dlouhá doba. Od toho, aby tým dál fungoval jako dosud, tam jsou zkušení hráči.

Jak berete fakt, že šanci na postup budou mít i druholigové celky, které skončí na druhém a třetím místě?

Chystá se pro ně baráž, ale ta nás nezajímá. Teď už hrajeme na první místo a přímý postup. Kdybychom dohrávali sezonu pouze v baráži, bylo by to pro nás zklamání. A upřímně říkám, že ještě větší zklamání by bylo, kdybychom měli skončit až čtvrtí.

V minulých sezonách Budějovicím postup unikl. Je to ponaučení?

Zažili jsme špatné jaro. Dvakrát jsme ho takříkajíc probendili. Asi už ale víme, o co jde, a jako každý klub máme svoje starosti.

Jak se jeví noví fotbalisté po zimním příchodu do vašeho mužstva?

Vybírali jsme hráče, kteří nám pomohou po sportovní stránce i charakterově do kabiny. Aby zapadli do týmu i svou pracovitostí. Nejsou to hvězdy, ale třeba Lukáš Provod z Plzně, co byl na hostování v Sokolově, jí někdy může být.

Budějovický celek si i na jaře udržuje svůj herní projev i styl. Těší vás to?

Tvář máme už dlouhodobě, ale bavíme se o úrovni druhé ligy, v níž převažuje bojovnost. První liga je o něčem jiném. Obě soutěže sledujeme jako aktéři i fanoušci fotbalu. Ale podrobně je rozebírat, to by byla hypotetická debata na delší dobu.