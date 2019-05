Šustr zakázal alkohol. Naším cílem není baráž, ale návrat do ligy, tvrdí trenér Zbrojovky

Proti Třinci si Brňané připsali už páté vítězství v řadě. „O mně je známo, že málokdy chválím. Tentokrát jsem však na kluky pyšný a hrdý. Podali výborný výkon. Neměli to snadné, protože už poněkolikáté za sebou si nemohli dovolit žádnou ztrátu. Psychicky náročné utkání ovšem skvěle zvládli. Od stavu 2:0 už nebylo co řešit," těší trenéra Zbrojovky Pavla Šustra.

K demolici Třince přispěl dvěma góly záložník Šumbera, který naopak na podzim ještě v soupeřově dresu pomohl slezskému týmu k výhře nad Brnem. „Řekl jsem mu, ať to Třinci teď vrátí dvojnásobně. Poslechl mě. Opět se ukázalo, že proti svým bývalým mužstvům mívají fotbalisté velikou motivaci," usmívá se kouč.

Hned po vydařeném střetnutí zakázal Šustr svým hráčům jakékoliv oslavy. „V kabině jsem jim řekl, ať si do druhého dne užijí slastných pocitů, ale ať se rozhodně vyhnou jakémukoliv zařízení, kde se podává alkohol. To se týká samozřejmě i mě. Od pondělí totiž začneme zase tvrdě makat. Naším cílem není baráž, ale návrat do ligy. Teprve až se nám to povede, mohou si za dva týdny užít slávu," zdůraznil.

K brněnskému celku přišel loni v průběhu podzimu po odvolaném Romanu Pivarníkovi. „Hráči postupně pochopili, že k tomu, aby byli úspěšní, musí trénovat mnohem víc. A troufnu si říct, že mají velmi dobrý charakter. Všichni už mají zcela jasno v tom, že hrají za Zbrojovku, a musí pro ni udělat naprosté maximum. Bez ohledu na to, zda jsou odchovanci či přišli odjinud," tvrdí Šustr.

Brňany čeká za týden ještě poslední druholigový duel v Jihlavě a poté 29. května a 2. června barážový dvojzápas s jedním z dvojice Bohemians 1905 a Příbram, který rozhodne o tom, zda se po roce vrátí mezi elitu. „Počkáme si, kdo na nás vyjde, a důkladně se na utkání připravíme," nevybírá si soupeře kapitán a nejlepší střelec Zbrojovky Lukáš Magera.