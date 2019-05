Jsme v baráži, ale není co slavit, říká jihlavský kouč Kučera

Se severem Čech má spojené dvě významné události ve své trenérské kariéře Radim Kučera. V průběhu loňské jarní sezony rezignoval bezprostředně po prvoligovém zápase Baníku Ostrava v Jablonci na post kouče ostravského celku. A v sobotu přivedl druholigový tým Jihlavy k vítězství na půdě Ústí nad Labem 3:2, které zaručilo pro Vysočinu jistotu postupu do baráže o první ligu.

Radim Kučera bude hrát s Jihlavou o postup do nejvyšší soutěže

Jak vzpomínáte na odchod z Baníku Ostrava?

Přímo po utkání v Jablonci, kde jsme prohráli 0:2, jsem sám položil rezignaci. Nikdo mě neodvolal, odvolal jsem se sám. Pak jsem byl devět měsíců bez práce. A v zimě jsem byl rád a vděčný za nabídku, která přišla z Jihlavy.

Co pro vás znamená nejen nynější výhra v Ústí, ale především šance zabojovat v baráži o jihlavský návrat mezi elitu?

Vážím si toho, že jsem mohl splnit cíl a uhráli jsme příčku pro baráž. Beru to jako zadostiučinění. Trenérské zaměstnání je vrtkavé, člověk je pořád pod tlakem a někdy si aspoň může užít chvilky úspěchů. Ale není co slavit. Před rokem by druhé místo bylo postupové, teď se musíme chystat na baráž.

Jaké bylo dosavadní jihlavské jaro?

V zimě jsem přišel s tím, že chci konsolidovat mužstvo a dát ho do kupy i po odchodech řady hráčů, aby bylo připraveno na závěr sezony. Předchozí trenér Martin Svědík, který zamířil do Slovácka, mi předal tým s dobrým bodovým ziskem i kondicí. Postupně jsme kádr doplnili o Petra, Chlumeckého, velkým oživením byl Tijani a překvapil mladý Šulc z Plzně, který je velmi šikovný. Musím říci, že si to sedlo a tým byl dobře poskládaný. Doma jsme předváděli velice dobrý fotbal, ale venku jsme měli výpadky, kterých se musíme vyvarovat.

Už je jasné, že v baráži narazíte na Karvinou. Jak to berete?

Nekalkulovali jsme se žádným soupeřem. A ani jsme si nepřáli, ať na nás vyjde ten nebo ten. Prvoligové celky v baráži mají výhodu, že odehrály v základní části daleko kvalitnější zápasy než my ve druhé lize. I Karviná se dvakrát střetla s Plzní, Slavií, Spartou. Zkušenosti mohou hrát roli, stejně tak psychická odolnost.

Jistě sledujete i dění na nejvyšší domácí scéně. Chystáte se jako divák i na středeční finále MOL Cupu mezi Slavií Praha a Baníkem Ostrava v Olomouci?

Samozřejmě se tam pojedu podívat, v Olomouci jsem doma. Oba týmy budou chtít vyhrát a získat pohár. Vím, jaké to je. V roce 2012 jsem poznal triumf v poháru v dresu Olomouce při svém loučení s hráčskou kariérou, kdy se zrovna loučil i kouč Petr Uličný se svou trenérskou kariérou.