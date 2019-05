Baráž? Uvidíme, co nás tam čeká, říká jihlavský kapitán Vaculík

Spokojeně, ale bez velké euforie odjížděli fotbalisté Jihlavy z Ústí nad Labem po zápase předposledního kola druhé ligy. Díky vítězství 3:2 si zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Žádné velké juchání, spíš úleva a myšlenky na vrchol sezony. Taková je atmosféra v týmu Vysočiny, což potvrdil i kapitán jihlavského mužstva Lukáš Vaculík v rozhovoru pro Sport.cz.

Neměli jste v Ústí přece jen obavy o výsledek?

Závěr zápasu z naší strany nebyl ideální. Ztratili jsme dvoubrankový náskok, došlo tam k menší koncentraci a soupeř snížil v poslední desetiminutovce na rozdíl jediné branky. Trošku jsme si to zkomplikovali, ale až do té doby jsme měli vývoj pod kontrolou. Cíl vyhrát v Ústí jsme splnili.

Jak vnímáte hattrick, který zaznamenal Lukáš Zoubele?

Jsme rádi, že mu to tam spadlo. Po minulém utkání s Českými Budějovicemi jsme mu říkali, že by už to od něj chtělo nějaké góly. Asi jsme ho tím správně naštvali a namotivovali. Teď ho za ten hattrick zkasírujeme (úsměv).

Druhé místo ještě nezaručuje postup do první ligy. Necítíte přece jen hořkost, že oproti minulým sezonám jde letos kvůli novému modelu přímo výš jen vítěz druhé ligy?

Nemá cenu se ke změně postupového systému vracet. Věděli jsme, že první příčku asi neuhrajeme. Zvlášť poté, co České Budějovice měly takovou vítěznou sérii, jakou měly. Tak jsme se chtěli dostat aspoň do baráže. Uvidíme, co nás tam čeká.

Než nastoupíte v baráži proti Karviné, ještě musíte odehrát poslední zápas druhé ligy s rovněž barážovým účastníkem Zbrojovkou Brno. Jak utkání pojmete?

Neumím to hned takhle říci. Asi to bude po dohodě s trenérem. Někteří hráči jsou vykartovaní, ale doma chceme určitě vyhrát. To, že máme jisté druhé místo, rozhodně neznamená, že poslední kolo půjdeme jen odchodit. Každým utkáním se připravujete na další zápas.