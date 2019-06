Fotbalisty Sokolova povede trenér Šturma

Šestačtyřicetiletý kouč působil v roce 2007 ve Slovanu Liberec, kde pracoval u tehdejšího béčka. Trénoval i Viktorii Žižkov a prosadil se také ve slovenských Michalovcích. Vyzkoušel si tam angažmá dokonce ve dvou obdobích a tým pod jeho vedením postoupil do slovenské nejvyšší soutěže, což byl velký úspěch.

V poslední době Šturma prošel také několika dalšími kluby. Loni na podzim koučoval Kolín a od letošního února byl na lavičce druholigového Znojma, kde v květnu skončil. Jeho další kroky tak vedly z jihu Moravy na západ Čech.

Šturma už postrádá v sokolovském kádru několik hráčů z dosavadního kádru. Největší posun v kariéře zřejmě zaznamenává 21letý stoper Daniel Stropek, který přestoupil do prvoligového celku MFK Karviná. Naopak obranu by mohl posílit střední obránce Jan Hošek z Teplic. Už se připravuje se sokolovským týmem a kluby jednají o formě jeho případného hostování.

Letní program Západočechů zahrnuje mj. i sobotní utkání s Teplicemi v Chomutově a poté s Mladou Boleslaví. Pro ligové celky to bude prověrka před vstupem do nové sezony.

Sokolovští odstartují druhou ligu v sobotu 20. července domácím zápasem s Hradcem Králové. Východočeši bojovali na jaře do posledního kola o třetí místo, zaručující baráž o první ligu. Nakonec byli čtvrtí, ale ani v nadcházející sezoně se nezříkají ambicí na špičkové postavení.

Sokolov není jediným druholigovým mužstvem, které půjde do soutěže s novým trenérem. Třinec angažoval Svatopluka Habance, známého z působení v Ústí nad Labem, Slovácku a Zbrojovce Brno, do Chrudimi přišel Jaroslav Veselý, do Vlašimi tandem Michal Mašek-Václav Hradecký.