Baráž? Všechno někdy přebolí, glosuje trenér Kučera přípravu fotbalistů Jihlavy

Před pár týdny jen těžko kousali křivdu v baráži o nejvyšší soutěž. Teď už ale fotbalová Jihlava tvrdě dře, aby byla co nejlépe připravena na nový ročník druhé nejvyšší soutěže. Kouč Radim Kučera pracuje s výrazně pozměněným kádrem. „Tvoříme zase nové mužstvo, je na to málo času, ale chceme být úspěšní," říká jihlavský trenér Radim Kučera v rozhovoru pro Sport.cz. na táborském stadionu, kde jeho svěřenci remizovali s Teplicemi 2:2.

Už jste se vyrovnali s křivdou z baráže, kterou jste dávali v Jihlavě najevo po závěru minulé sezony?

Kde nacházíme novou energii, na to je jasná odpověď. Odešlo deset hráčů a přišli noví. Musíme frustraci z kruté baráže hodit za hlavu. Všechno někdy přebolí. Jsou daleko horší věci na světě, když to beru z lidského hlediska. Díváme se dál a věřím, že příští sezona bude úspěšná.

Přišli jste třeba o talentovaného záložníka Pavla Šulce. Mrzí vás to?

V Jihlavě odvedl za čtyři měsíce dobrou práci. Byli jsme domluveni, že si ho Viktoria Plzeň stáhne zpátky z hostování. A zvažovaly se varianty, že po tamní přípravě buď zůstane v Plzni, nebo když se neuchytí, pojede na mistrovství Evropy devatenáctiletých, a kam jinam se pak vracet, než do Jihlavy. Dopadlo to ale jinak. Na EURO ale necestuje a vybíral si z ligových nabídek. Respektujeme, že má ambice prosadit se v první lize. Míří z Plzně do Opavy a přeji mu, ať se mu daří.

Je těžké skládat skoro nový tým?

Jak jsem naznačil, přišlo velké portfolio hráčů na zkoušky, něco je rozjednané. Ještě nemáme tým pohromadě, jak bych si představoval. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Tvoříme tým za pochodu, ale to je úděl klubů, z nichž odejde hodně hráčů najednou.

Jistotu postupu do nejvyšší soutěže zaručí jen první místo v druholigové soutěži. Kdo bude podle vás největším favoritem na přímý postup?

Obrovským kandidátem podle mne bude Zbrojovka Brno. Mají na to kádr. A mužstvu z druhého největšího města v republice už samotná tradice i plány velí, aby se o to porvali. Brno bude jedním z velkých favoritů, ale všichni ostatní se mu to pokusí ztížit.