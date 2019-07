Český mladík si plní sen. Z druhé ligy se vydal cestou slavného gólmana

Víc než slibný krok. Z českého druholigového klubu přestoupil v pouhých 17 letech rovnou do týmu, který se může pochlubit nedávnou účastí ve finále fotbalové Evropské ligy! Brankář Lukáš Horníček odchází z Pardubic do portugalského SC Braga na roční hostování s opcí. O pozornost řady uchazečů si řekl svými výkony jako česká jednička na nedávném mistrovství Evropy do 17 let.