Vítkovická posila z Plzně Suchan: Potřebuju hrát, už mě nebaví se pořád stěhovat

Zkušenosti. Právě tohle by měl záložník Jan Suchan přinést do mladého týmu druholigových Vítkovic. Ve svých třiadvaceti letech je s pěti sezonami a čtyřiapadesáti zápasy v první lize kmenový hráč Viktorie Plzeň jasně nejostřílenějším hráčem na soupisce týmu trenéra Jiřího Balcárka. „Rád bych se stal oporou týmu. Potřebuju hrát a když budu předvádět dobré výkony, tak z toho můžeme těžit všichni," uvedl Suchan, který v nejvyšší české soutěži oblékal dres rodné Příbrami, Teplic a v minulé sezoně Karviné. První utkání sezony čeká na Vítkovice v pátek doma proti Chrudimi (17 hodin).

V Karviné jste odehrál jedenáct zápasů, čtyřikrát jste nastoupil v základní sestavě. Nečekal jste více?

Je jasné, že tohle angažmá zase tak dobře nehodnotím právě proto, že jsem toho moc neodehrál. Ale sešla se tam skvělá parta super kluků, což bylo ale asi to jediné, co mě tam nějak drželo. S Bůďou (Lukášem Budínským) jsme velcí kamarádi a byli tam i další skvělí kluci. Po fotbalové stránce to nebylo tak dobré, jak jsem čekal. Ale cíl jsme, i když jen tak tak, splnili. Jsem rád, že Karviná zůstala v lize.

Zůstat jste nechtěl? Nebo neměla zájem Karviná?

Docházelo tam po sezóně k úplné přestavbě kádru. Hodně kluků skončilo, stejně jako mě roční hostování. O prodloužení jsme se vůbec nebavili. Manažer proto hledal jiné možnosti.

Našel vám Opavu, ale zkouška tam nevyšla, proč?

Byl jsem tam dva týdny, ale trenér (Ivan Kopecký) na ten post hledal jiný typ hráče. Nemám mu to za zlé, bohužel nejsem asi ten typ, kterého chtěl. Byl jsem pak týden doma a přišla nabídka z Vítkovic. Tak jsem po ní skočil. Nechtěl jsem čekat, chtěl jsem mít co nejdříve jasno.

Není to krok zpátky?

Vůbec to tak neberu. Hrál jsem ligu čtyři a půl roku a nikde jsem se natrvalo neusadil. Jestli přišel čas nakopnout se ve druhé lize, tak to beru jako výzvu ukázat, že do ligy patřím. Potřebuju hrát a když budu předvádět dobré výkony, tak z toho můžeme těžit všichni.

Jste z Příbrami, patříte Plzni, ale po Karviné a zkoušce v Opavě přicházejí Vítkovice. Už jste se na severu Moravy a ve Slezsku zabydlel?

Ostrava je fajn. Je to podobné město jako Plzeň nebo Praha, takže mi vůbec nevadí tady být. Znám kluky s Karviné, což je kousek, takže se mám s kým sejít. Nemám rodinu ani přítelkyni, tudíž mi nevadí že jsem daleko od domova. Pro mě je důležité hrát fotbal a vyhrát se, aby se ze mě stal ještě lepší hráč.

V pondělí hraje v Karviné Baník, pojedete se podívat?

To nevím, jestli budeme mít volno. To se musíte zeptat trenéra, jaký máme v pondělí plán, ale rád bych šel. (Máme v pondělí dva tréninky a sledování utkání - zvolal opodál stojící trenér Vítkovic Jiří Balcárek). Aha, tak to asi nestihnu.

Zmínil jste, že hostování ve Vítkovicích berete jako šanci zase se odrazit a vrátit do ligy. Jak toho dosáhnout?

Tím, že klukům pomůžu. Ten kádr tady je hodně mladý, já mám v lize odkopáno nějakých šedesát startů, takže jsem jim přišel předat třeba i nějaké zkušenosti (rozesmál se). Chci začít zase pořádně hrát, odehrát co nejvíce zápasů, nejlíp celou sezonu. Když to půjde týmu, tak to půjde i mě a můžu z toho směrem nahoru vyskočit nejen já, ale kdokoliv jiný.

Patříte Plzni, jak vidíte svou budoucnost v nabitém kádru Viktorie? Nepřemýšlíte o přestupu do klubu, kde byste pravidelně hrál ligu?

Často. Je hezké být hráč Plzně, ale je to takové, že se téměř každý půlrok stěhuju jinam a už mě to úplně nebaví. Za rok mi končí v Plzni smlouva, takže bych byl rád, kdybych se pak mohl přesunout někam natrvalo, abych věděl, že někam patřím. Takhle po každé sezoně začínám sám a čekám co přijde. Bude to určitě záviset i na této sezóně, jak se povede mě i Vítkovicím. Chci do toho dát všechno a uvidíme.

Plzeň si vás drží, nevnímáte to tak, že ve vás nějakou perspektivu vidí?

Nevím, třeba čekají, že se mi povede sezona, vyletím, a ještě jim pomůžu. V Plzni je to strašně těžké, všichni to vědí. Jakmile jim někdo odejde ze základní sestavy, tak jsou schopní si přivést prakticky kohokoliv z ligy. Zažil jsem tam nějakou dobu a ta kvalita je úplně jinde než ta moje. Takže jim nemám za zlé, že jsem se tam neprosadil. Ale je mi 23 let a nikde není psáno, že za tři roky nemůžu hrát v ještě lepším klubu.