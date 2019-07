Novému kouči Třince Habancovi schází náhrada za nejlepšího střelce

Třinec přišel o nejlepšího střelce minulé sezony Reného Dědiče (8 gólů), který přestoupil do ligové Opavy. „Hledáme hráče, který by jej mohl nahradit. V hledáčku něco máme, přestupové okno je až do konce září, není třeba se z toho hroutit. Budeme se snažit vpředu alternovat s typologicky jinými hráči, například Denis Neslaník je schopný tam na tom postu hrát," uvedl 49letý kouč.

Třinec hraje v úvodních dvou kolech na hřišti soupeře. Po Dukle se vydá příští víkend do Varnsdorfu a doma se představí ve třetím kole proti Jihlavě. „V prvních sedmi kolech jedeme čtyřikrát ven a máme doma tři mančafty doma, které by měly hrát o postup," upozornil Habanec.

„Bude asi potřeba trochu trpělivosti, abychom byli schopni podávat kvalitní výkony a získávat výsledky," upozornil kouč, jenž v krátké letní přestávce přivítal sedm nových fotbalistů.

Posily z Baníku i Slovácka

„Mužstvo si zvyká na určitý herní styl a jsem přesvědčený, že se to hráčům líbí. Vše jsme směřovali k tomu, aby mančaft zvládl více herních systému, ať je to hra do plných, hra na brejky, ať jsou to presinkové situace," připomněl Habanec.

Z Baníku přišel na hostování brankář František Chmiel, ze Slovácka dvojice záložníků Filip Kubala a David Machalík. Z Mladé Boleslavi přestoupil záložník Jiří Valenta, z Brna obránce David Gáč, z Příbrami středopolař Filip Hlúpik a z Havířova další hráč do středu pole Tomáš Wojnar.

Opačným směrem kromě Dědiče se vydali Lukáš Buchvaldek, kterému skončilo hostování ze Sigmy Olomouc, Michal Klec se vrátil do Žiliny. Lukáš Lupták do Trnavy a Tomáš Weber do Karviné. V Třinci skončil také Pavel Ilko a Michal Bárta.

„Drtivá většina hráčů, která přišla, bude v sobotu v základu. Ještě budeme ale kádr za pochodu dolaďovat. Někteří mohou odejít na hostování, protože stále hledáme posílení a jestli chcete přivést nějakého hráče, tak se musíte někoho v uvozovkách zbavit, protože v klubu jsou i nějaké ekonomické mantinely," připomněl Habanec.