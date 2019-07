Rodinný klub? Tohle zmizí, v profesionálním fotbale nemá místo, tvrdí sportovní ředitel Dukly

Tým se po osmi letech chystá na druholigové boje. V čem vidíte příčiny sestupu z nejvyšší fotbalové soutěže?

Z mého pohledu byla jen otázka času, kdy Dukla z první ligy spadne. Situaci bych přirovnal k tomu, že jede z kopce na saních a nemá brzdy. K pádu do druhé ligy mohlo dojít už loni anebo třeba až příští rok. Příčiny jsem viděl dlouhodobě v přestupové politice klubu, protože jestliže za pět let odejde 60 hráčů a prodáte jenom tři, tak to prostě není nic dobrého. Další věc je trenérské obsazení. Po odchodu Luboše Kozla přišel jen na krátkou chvíli Jaroslav Šilhavý a Dukle se nepodařilo udělat správnou volbu, ať to byl Jarda Hynek nebo Pavel Drsek, i když to můžou být výhledově velmi dobří trenéři, ale v tu dobu na to prostě ještě neměli. Teď je na Romanu Skuhravém, aby držel vlajku a snažil se svojí prací s mužstvem udělat výsledky, které jsou pro mě na prvním místě.

Rozpočet přes sto milionů korun jste snížili o polovinu a hodně omladili kádr. Přesto se chcete pokusit o okamžitý návrat mezi elitu...

Dukla Praha je doopravdy značka, i když v historii měla hluché místo. Chceme, aby byla v první lize, kde je její místo. Uděláme pro to maximum, a to jak management, hráči, tak realizační tým. A kdo nebude stačit, s tím se rozloučíme. Vyžaduju profesionální přístup. Zdálo se mi, že dřív to byl tady doslova rodinný klub, což nemá v profesionálním fotbale místo. Tohle zmizí, dokud tu budu. Já považuju za nejdůležitější výsledky. To je pro mě to měřítko. Museli jsme vstupovat do živých smluv, redukovat platy. S každým hráčem jsem individuálně jednal, tohle je z devadesáti procent už uzavřené.

Mluvil jste o saních, které jedou z kopce a nemají brzdy. Vy tedy chcete být tou brzdou?

Já dělám všechno proto, abychom našli dno. Věřím, že jsme ho našli a odrazíme se z něj. Já bych si přál, abych byl ta brzda a dělám pro to maximum.

Fotbalisté Dukly Praha oslavují gól na 1:0 během utkání s Bohemians v ligové nadstavbě ve skupině o záchranu.

Vlastimil Vacek, Právo

Máte jistotu, že odehrajete na Julisce celou sezonu? Armáda údajně požaduje stále více peněz za pronájem stadionu. Jaký je to problém pro klub?

Velký. Protože co já vím, tak majitel investoval do majetku armády cca 40 milionu korun, teď tady ještě platíme nájem, takže tyhle věci jsou pro nás docela složité. Na druhou stranu si uvědomujeme, že Dukla patří na Julisku. Ale jednání s armádou jsou složitá. Jestliže potřebujeme umělku, tak nám řeknou, že nás zařadí do výběrového řízení za pět let, jenže my ji potřebujeme hned. Tuto sezonu ale budeme celou na Julisce.

Naposledy jste přivedli do obrany Jiřího Pirocha a útočníka Karstena Ayonga. Je kádr v tuto chvíli už uzavřený?

Zájem o naše hráče je, ať už o Součka, Douděru, Tetoura, Doumbiu, Hadaščoka, Kozmu. V případě odchodů by někdo musel ještě přijít. Získali jsme Pirocha a Ayonga, tyto posty nás pálily nejvíc. Přivedli jsme taky z Českého Brodu Josefa Jakaba, který je odchovancem Slavie a může hrát na více postech v záloze. Je to vysoký, bojovnější typ hráče. Získali jsme taky Fišla, který je naopak odchovanec Sparty. Jde o dorosteneckého reprezentanta. Zatím máme tedy tyto čtyři hráče, víc jsme prodlužovali smlouvy.