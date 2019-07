Kuriózní zvrat v kariéře. Náhradník Varnsdorfu se chystá na debut v bundeslize

Bundesligový nováček SC Paderborn posiluje na novou sezonu, kterou by rád zakončil záchranou mezi elitou. Jedním z hráčů, kteří za tímto účelem přicházejí, je také Bosňan Rifet Kapič z Grasshopers Curych. Pro českého fanouška nic výjimečně zajímavého, dokud se nepodívá do historie čtyřiadvacetiletého ofenzivního záložníka. Ten totiž ještě před pěti lety marně bojoval o místo v sestavě druholigového Varnsdorfu.

Do té doby hrával za druholigovou chorvatskou Istru 1961, předtím byl v mládežnických týmech doma v Bosně. V dresu FK Sarajevo se roku 2013 představil v Praze na CEE Cupu, kde vstřelil gól, který byl později vyhodnocen jako nejhezčí trefa turnaje.

Od léta 2014 se přesunul do Česka na celou sezonu. Varnsdorf tehdy prožíval historické období, když následující ročník pod trenérem Zdenko Frťalou dovedl až k postupu do nejvyšší soutěže.

Gól Rifeta Kapiče na pražském CEE Cupu. Devátý ročník turnaje začíná ve středu.

CEE Cup

Mladý Bosňan si za místní A-tým zahrál jen ve dvou kláních druhé ligy, dohromady pouhých 52 minut. Více prostoru dostával v rezervě, která tehdy účinkovala v již zaniklé Juniorské lize.

Přestože Varnsdorf měl právo poprvé v historii nastoupit do ligy, své místo kvůli nevyhovujícímu stadionu přenechal Zlínu. A minimálně využívaný Kapič odešel do ND Gorica. Ve Slovinsku se mu už dařilo o poznání lépe.

Poté přestoupil do švýcarského Curychu, odkud hostoval ještě v moldavském Sheriffu Tiraspol a poté v FK Sarajevo. Během obou hostování získal titul mistra ligy. Nyní už působí v sedmé zemi a v srpnu by si měl poprvé vyzkoušet elitní německou soutěž.