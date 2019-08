Pavel Černý vzpomíná na Lafatu a s Pardubicemi vede druhou ligu

Zatímco drtivá většina vašich mladých pardubických spoluhráčů prožívá ve druhé nejvyšší soutěži teprve začátek kariéry, vy jste hrál už před deseti lety v první lize. Jak na to vzpomínáte?

Tehdy jsem v roce 2009 přišel z druholigového Hradce Králové do Jablonce. Pro mě obrovský přínos, protože jsem se poprvé dostal z Hradce Králové výš. A viděl jsem, jak to funguje i jinde. Pořádně jsem poznal první ligu, prostě pod trenérem Františkem Komňackým a asistentem Jozefem Weberem to byla dobrá škola. Hráli jsme na jediného útočníka, a tím byl už tehdejší kanonýr David Lafata. Asi ve dvou nebo třech utkáních jsme spolu nastoupili v základní sestavě, spíše jsem ale střídal. Tenkrát byl v kádru i v lize začínající Muris Mešanovič, který nyní září v Mladé Boleslavi. Vzadu hráli Štěpán Kučera, Petr Pavlík, Jirka Homola, v brance byl Michal Špit. I tréninky člověku hodně daly do budoucna.

Co vám nejvíce utkvělo v paměti z následného dalšího působení v Hradci Králové?

Když jsem se vrátil, byli jsme na třináctém místě ve druhé lize. Tým přebíral trenér Václav Kotal a příští sezonu jsme postoupili do první ligy. Sešla se výborná parta, Václav Pilař, Pavel Dvořák a další. Nejraději si vybavuji dvě památná a krásná vítězství doma nad pražskou Spartou dva roky po sobě. Na to se nezapomíná (úsměv).

Vyzkoušel jste si i zahraniční angažmá v Kazachstánu.

Byl jsem nejprve rok a půl v Uralsku a půl roku v Ordabasy Šymkent. Po mně tam přišel Ondra Kúdela. Nedávno hrála se Šymkentem Mladá Boleslav v předkole Evropské ligy. A předtím mi volal jeden z boleslavských asistentů Adrián Rolko, s nímž se známe z Hradce Králové, a ptal se na pár věcí.

Zůstaňme u Pardubic. Loni za ně Michal Petráň nastřílel ve druhé lize dvanáct gólů, a to mu vyneslo angažmá v Karviné. Bude těžké ho nahradit?

Z týmového hlediska chceme čeřit vody ve vrchní části tabulky. Necítím se tím, kdo by měl být kanonýrem. Nejsem vyloženě hrotovým útočníkem. Ani to neberu, že bych měl převzít Petráňovu roli. Každý jsme jiným typem hráče. Zatím nám to klape jako mužstvu. A jsem rád, že jsem vítězným gólem v Ústí nad Labem přispěl k dalším třem bodům. Moc gólů nedáváme, ale naštěstí jich málo dostáváme.