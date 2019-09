První místo? Pro mladé hráče velké povzbuzení, říká pardubický trenér

Po sedmi kolech mají Pardubice na kontě pět vítězství a dvě remízy. Co pro váš tým nynější úspěšné tažení znamená?

S trenérským kolegou na pardubické lavičce Jaroslavem Novotným si myslíme, že především pro mladé hráče to je velké povzbuzení. Hlavně z hlediska psychiky. Poznávají, že když budou poctivě pracovat, tak se jim to vrátí v podobě výsledků a umístění.

Pardubický celek před sezonou určitě nepatřil do okruhu adeptů na prvenství. Přesto jste nahoře.

Už jsme si za ta léta v soutěži zvykli, že se námi tolik nepočítá, ale pokaždé jsme se chtěli pohybovat co nejvýše. Uvidíme, jak nám to půjde v dalším průběhu soutěže. Museli jsme se v létě vypořádat s odchody Petráně do Karviné a Fouska do Zbrojovky Brno a přivedli jsme nové hráče. Hrajeme jinačí fotbal, ale snad je vidět, že jsme kádr vhodně doplnili.

Daří se vám i při zápasech venku. Který výsledek týmu nejvíc pomohl?

V pátém kole jsme zvítězili v Ústí nad Labem, kde Pardubice předtím pět let nevyhrály. Tenhle úspěch pak nabral ještě větší hodnotu poté, co Ústí po prohře s námi vyhrálo následně ve Vlašimi i ve Varnsdorfu. Předpokládali jsme, že se Ústečtí zvednou, a jsme rádi, že zápas s nimi máme za sebou, a navíc se třemi body.

Pardubice dosud získaly sedmnáct bodů, pražská Dukla patnáct, Žižkov a Jihlava mají po třinácti bodech, pátý Hradec Králové dvanáct. Jak se vám jeví druholigová soutěž?

Z celkového pohledu je vyrovnaná. Proto si aktuální bilance moc vážíme. Záleží nejen na dlouhodobé výkonnosti, ale i rozpoložení mužstev v průběhu sezony.

V sobotu hostíte pražskou Duklu, hodně sledovaným celkem je Zbrojovka Brno. Co o nich soudíte?

Oba zmíněné týmy budou hrát asi současně taky hodně vysoko. Zbrojovka Brno neměla dobrý vstup, ale myslím si, že po příchodu posil z poslední doby se postupně zapojí do boje o nejvyšší příčky.