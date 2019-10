Chceme být v kontaktu s barážovými příčkami, říká trenér Frťala o ambicích Hradce Králové

Urvat co nejvíce bodů s cílem zachovat si naději na případný jarní boj o barážové příčky v tabulce. Takové jsou ambice fotbalistů FC Hradec Králové pro zbytek podzimní části druhé fotbalové ligy. „Máme před sebou do zimy ještě několik zápasů, v nichž půjde o hodně,“ uvědomuje si hradecký trenér Zdenko Frťala náročnost soutěže v rozhovoru pro Sport.cz.

Jaké byly dozvuky minulého východočeského derby Hradce Králové s Pardubicemi?

Byli jsme vůbec první v sezoně, kdo Pardubice, které přijely v roli lídra tabulky, na podzim v soutěži porazil. Samozřejmě to vzbudilo v Hradci dobrý ohlas. A snad jsme naladili fanoušky na další domácí zápasy.

Nemrzelo vás, že bezprostředně po zmíněném utkání nastala i ve druhé lize reprezentační přestávka?

Takhle to bylo nastavené už před sezonou. Zápasovou pauzu jsme vyplnili tréninkem a hráči se dávali zdravotně dohromady. Pořád ale přetrvávají určité problémy. V reprezentačních výběrech jsme měli dva kluky ve „dvacítce" a jednoho v „devatenáctce". Není to pro nás něco výjimečného. Vím, že hradecký fotbal už historicky mívá zastoupení v mládežnických kategoriích, je to tradice.

Jistě sledujete i výsledky dalších adeptů na přední umístění v tabulce. Už v pátek například vyhrály Dukla Praha i Zbrojovka Brno, v sobotu pak i Pardubice. Jak to berete?

Jestli nám to komplikuje situaci? Ne, díváme se především sami na sebe. Už druhým rokem probíhá v Hradci Králové přebudovávání týmu a jsme rádi, že se pohybujeme skoro na barážových místech. Chceme teď urvat co nejvíce bodů, abychom měli naději poprat se alespoň o třetí příčku.

Nepociťujete nervozitu, že pro uhájení současných pozic potřebujete uspět v neděli na půdě Vlašimi?

V tomto směru neuvažujeme. Respektujeme sílu všech soupeřů a nejbližším cílem je dobře se připravit na nadcházející zápas.

Bude pro vás duel ve Vlašimi něčím specifický?

S novým vlašimským trenérem Danielem Šmejkalem jsme spolu hrávali už za mládežnické reprezentace. Známe se velice dobře. Ve Vlašimi je už několik týdnů a snaží se vtisknout mužstvu nějaký trenérský rukopis. Nečeká nás nic lehkého. Fakt, že je Vlašim dole v tabulce, zatímco Hradec Králové nahoře, nic neznamená. To je charakteristický rys pro druhou ligu obecně.