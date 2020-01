Zápasy s Plzní, Slavií a Spartou? Všechno díky kontaktům, říká kouč Ústí nad Labem

Jak berete zahajovací duel na půdě Teplic?

Je to pro nás atraktivní start. Někdo mi sdělil, že můj teplický trenérský kolega Stanislav Hejkal měl před pár dny padesátiny, což jsem předtím ani nevěděl. Mohu mu k nim jen blahopřát, a to tím způsobem, že ho porazíme (úsměv).

A pokud jde o vzájemné vazby s teplickým klubem?

Samozřejmě dál spolupracujeme, jsou to naši sousedé. Spousta nynějších ústeckých hráčů a mých současných svěřenců hrála za Teplice a pro ně to bude o to víc prestižnější zápas. Jsme v kontaktu s teplickým sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem, a když zrovna někoho pouští, tak o tom máme informaci. Pokud by se rýsovala možnost získat zajímavé hráče právě z Teplic, tak je třeba vezmeme.

Volný bude zřejmě teplický stoper Michal Jeřábek, který tam odmítl prodloužit smlouvu a v teplickém áčku s ním pro jaro nepočítají...

Tak na tomto postu zrovna problém nemáme. Spíše sháníme hráče na kraje sestavy. Ponecháváme si okénka na levého beka nebo záložníka. Nebudeme se bránit, když se v tomto ohledu něco naskytne.

Jak se vám podařilo zajistit přípravné zápasy s Viktorií Plzeň, Slavií i Spartou?

Díky kontaktům. A jsme za to rádi. Už loni v zimě jsme měli za soupeře Plzeň a Slavii a letos jsme to ještě vyšperkovali i o Spartu. Budou to těžké zápasy, navíc půjdou rychle za sebou. Od začátku přípravy proto pracujeme na herní kondici, abychom byli ve všech směrech lepší, než dosud.