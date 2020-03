Dukla udržela kádr pohromadě a pomýšlí na návrat mezi elitu

Pokud jde o kádr, příznivci celku z Julisky mohou být klidní. V Dukle zůstane i kapitán Daniel Tetour. Podepsal nový dlouhodobý kontrakt a s týmem bude bojovat o návrat do nejvyšší soutěže.

„O Daniela i další hráče byl velký zájem z klubů první ligy, ale veškeré nabídky Dukla odmítla. Prodloužení kontraktu kapitána je jasným signálem, že to s návratem do nejvyšší soutěže myslíme vážně. Věříme, že všechny kroky, které klub udělal v zimní přestávce, ať už se jednalo o prodlužování smluv nebo cílené doplnění mužstva, povedou k postupu," doufá výkonný a sportovní ředitel Pavel Vandas.

Kapitán Daniel Tetour podepsal nový dlouhodobý kontrakt na Julisce 😍



„Když prodloužil Lukáš Holík, říkal, že teď je to na mně. Asi i tohle nějakým způsobem přispělo k tomu, že jsem podepsal nový kontrakt a že jsme zůstali pohromadě. Vidině návratu do první ligy společně věříme," ujišťuje Daniel Tetour.

👊 Víra v návrat do @fortunaligacz nás drží pohromadě 🤝 pic.twitter.com/PfVaQYnG2N — FK Dukla Praha (@FKDuklaPraha) March 5, 2020

„Hráči, kteří nebyli ani na lavičce, sahají po základní sestavě, a to je směr, kterým chceme jít. Navíc to, že Tetour s Holíkem podepsali nové smlouvy, je důkaz, že hráči věří tomu, co děláme. Je to pro mě víc než tři noví hráči," pochvaluje si Roman Skuhravý.

„Metály se sčítají až na konci. Liga je letos trochu unikátní, protože v soutěži je hned sedm týmů, které pomýšlejí alespoň na barážové umístění," poukazuje Skuhravý, jak moc nabitá je špička tabulky.