Začíná bitva o postup do nejvyšší soutěže. Adeptů je hned sedm

1. Pardubice 35 bodů - Východočeši po podzimu vládnou. Poprvé v historii mohou postoupit do samostatné nejvyšší soutěže. A hodlají to zkusit. „Myslím, že kromě stadionu jsme na postup uvnitř klubu připraveni. První jarní zápasy ukážou, jaká je skutečnost," přemítá předseda představenstva Vladimír Pitter.

2. Jihlava 32 bodů - Vysočině odešli za lepším Tijani (Slavia) a Jawo (Zlín). „Bylo by samozřejmě hezké skončit do třetího místa. Chceme být úspěšní, ale ne abychom říkali, že to za každou cenu musí být tímto způsobem," ujišťuje ředitel Jan Staněk.

3. Brno 31 bodů- Právě Zbrojovka je podle sázkových kanceláří jednoznačným favoritem na konečné první místo a přímý postup. „Optimální by bylo jít od vítězství k vítězství, abychom na konci května byli všichni spokojení a dostáli vytčeným cílům, ale všichni víme, že nás čeká těžká zkouška," uvědomuje si sportovní manažer Tomáš Požár.

4. Dukla 31 bodů - Na Julisce v zimě udrželi i hráče, o které byl zájem v první lize. Například kapitána Tetoura či Holíka. „Náš cíl, kterým je postup, se nemění. Jsme rádi, že jsme dokázali udržet kádr pohromadě a že jsme odolali nabídkám, které na naše hráče přišly," říká předseda představenstva Bohumil Paukner.

5. Hradec Králové 30 bodů - Votroci věří, že nic není ztraceno. „Chceme být šelmy, které budou lovit. Víme, že každý soupeř bude mít motivaci nás potrápit, ale nezříkáme se ambicí minimálně na baráž," vyhlašuje trenér Zdenko Frťala.

6. Žižkov 26 bodů - Viktoria do jara vstupuje s novým majitelem podnikatelem Martinem Loudou. „Asi by bylo překvapivé, kdybych neřekl, že chceme postoupit do první ligy nebo se minimálně dostat do baráže," prohlásil poté, co klub v elektronické dražbě získal a avizoval dlouhodobé plány.

7. Ústí nad Labem 25 bodů - Severočeši litují, že jim nevyšly poslední dva podzimní zápasy, mohli být blíže baráži. „Máme velké cíle. Budeme o baráž usilovat na jaře, a pokud to bude možné, chtěli bychom atakovali přední příčky a zamotat hlavu aspirantům na postup," přeje si nový ředitel společnosti Václav Kožíšek.