Také Zbrojovka se dohodla s fotbalisty na snížení platů

Další průběh sezony se vzhledem k vývoji pandemie dá těžko předvídat. Obě strany se tak shodly na vzájemné loajalitě.

„Jedná se o poměrné snížení platů hráčů a členů realizačního týmu, mnou počínaje, a je odvislé od výše platu. Kluci dohodu jednohlasně podpořili a přistoupili na ni dobrovolně, což je pro nás důležitý signál, že táhneme opravdu za jeden provaz," kvituje na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Požár.

ℹ️ Vedení klubu se s ohledem na aktuální situaci a její nečitelný vývoj dohodlo s hráči na dočasném snížení platů.



"Hráči si uvědomují, jak je vážná situace a že je potřeba si dočasně utáhnout opasky. Opatření platí do doby, než se opět začne hrát," dodává Požár.

Útok na postup se odkládá

Zbrojovka byla žhavým favoritem na postup do nejvyšší soutěže, v tabulce jí patří třetí příčka se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Pardubice.

„Jednoznačně jsme souhlasili. Majitel se o nás stará, máme skvělý servis a všechno, co se řekne, platí. Vedení pro nás dělá maximum a tento vstřícný krok je to nejmenší, co můžeme na oplátku udělat my, aby se nám dýchalo trochu líp," říká za kabinu kapitán Pavel Eismann.

"Situace je nesmírně vážná, nikdy taková nebyla, a v kabině to pochopili všichni. Těžkou dobu musíme přečkat a jak to půjde, zase to nakopnout a rvát se o postup," zdůrazňuje Eismann.