Růsek věří, že si splní sen. Snad se druhá liga brzy rozběhne, doufá útočník Brna

„Současnou situaci nesnáším zrovna lehce. Období, kdy nemůžeme nic moc dělat, je už docela dlouhé. Je ale samozřejmě jasné, že zdraví je nyní na prvním místě. Proto chápu, že bylo potřeba přijmout přísná opatření. Už jsou ovšem nějaké náznaky, že se život začne postupně vracet do normálu. Snad to nebude trvat dlouho," těší se fotbalista.

Růsek věří, že si na jaře ještě zahraje mistrovské zápasy. „Kéž by se druhá liga zase rozjela, klidně si sezonu prodloužím. Předčasný konec by pro nás byl hrozně frustrující, zřejmě by nás připravil o možnost splnit si postupový sen. My se strašně moc chceme do první ligy vrátit, a tak si tuhle variantu s předčasným koncem snažím nepřipouštět. Stát se ovšem může cokoliv. My to neovlivníme," ví dobře.

Prozatím se snaží do puntíku plnit individuální plán, který obdržel od kondičního trenéra. „Mám ho trochu jiný než ostatní kluci, protože jsem promarodil značnou část zimní přípravy. Musím teď víc běhat," usmívá se Růsek. I tak má nyní víc volného času než obvykle. „Rád si zahraju PlayStation. A když zavítáme s přítelkyní k rodičům, snažím se jim pomoct s nějakou prací," prozradil člen širšího kádru reprezentační jednadvacítky.

Růsek se připojil k tzv. Zbrojovácké výzvě, jejímž cílem je virtuálně vyprodat někdejší legendární stadion za Lužánkami, a finančně tak podpořit zdravotníky v brněnské Fakultní nemocnici. „Už jsem si vstupenku přes počítač koupil, a doporučil jsem to i několika přátelům. Snad se někdo z nich chytl," doufá.