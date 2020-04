Kryštůfek se v nucené pauze uzdravil. Naším cílem zůstává postup, tvrdí obránce Brna

„Teď už můžu dělat skoro všechno. Při větší zátěži koleno ještě trochu cítím, ale to je podle lékařů normální. Věřím, že to bude postupně čím dál lepší," přeje si sedmadvacetiletý stoper.

Tvrzení, že mu karanténa paradoxně pomohla, však Kryštůfek neslyší moc rád. „Asi se na to lze i takhle dívat. Jenže to, co se kolem nás dělo, nebylo vůbec dobré. Vždyť v řadě případů šlo o životy. Snad už se teď vracíme aspoň trochu do normálu. Je skvělé, že jsme v pondělí mohli zase začít se společnou přípravou, byť s různými omezeními. Na kluky jsem se hrozně moc těšil. Ani tolik nevadí, že na sebe můžeme mluvit jen z dvoumetrové vzdálenosti," tvrdí.

Neztrácí víru, že se druhá liga po dlouhé pauze nejpozději začátkem června znovu rozběhne. „Já jsem pořád optimista. Jsem přesvědčený, že pro Zbrojovku všechno dobře dopadne. Naším cílem zůstává postup do první ligy. Chci k tomu co nejvíc přispět," předsevzal si Kryštůfek.

Volné dny doteď trávil doma na Vysočině. „Běhal jsem a jezdil na kole. Převážně v lese, kde většinou nebyla ani noha. Teď už si ale můžeme zakopat i s míčem. To je moc dobře. Snad se brzy dočkáme i zápasů," je plný očekávání.

Pro Kryštůfka i další profesionální fotbalisty tak končí období, kdy se mohli mnohem víc věnovat svým partnerkám a dětem. „Já jsem teď trávil s přítelkyní hodně času. A taky jsem dost hrál na PlayStationu. To mě baví," prozradil na sebe.