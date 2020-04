Hlavně dohrát sezonu, přeje si záložník Zbrojovky Štepanovský. Také on přispěl na nemocnici

„Je hrozně fajn, že se konečně s ostatními kluky zase denně vidíme a nemusíme komunikovat jen po internetu. To mi hodně chybělo. Bezkontaktní příprava ve skupinách má ovšem do normálu ještě dost daleko. I to se ale už má brzy změnit," těší se zkušený slovenský středopolař.

V nedávné nucené pauze si Štepanovský užil rodinu mnohem víc než kdykoliv předtím. „Když bylo jen trochu hezky, trávili jsme společně hodně času v lese. Já se pokaždé aspoň trochu proběhl. A volna jsem využil i k tomu, že jsem snad konečně po zdravotní stránce stoprocentně v pořádku," věří, že se zcela zotavil ze série drobných zranění, která ho trápila v uplynulých měsících.

Napjatě sleduje neustále se měnící termíny, kdy by se mohly obě elitní ligy v Česku znovu rozběhnout. Místo původně oznámeného 8. června by se podle čerstvých informací mohlo začít opět hrát už za necelý měsíc. „To je moc dobře. Zdá se, že se situace ohledně nákazy koronavirem o dost zlepšila, a tak to snad klapne. Pro nás bude pak taky důležité, aby se nepřihodilo nic neočekávaného a sezona se dohrála. Jen tak si budeme moct splnit náš cíl," připomíná Štepanovský ambice brněnského týmu vrátit se na druhý pokus do nejvyšší soutěže.

Také on se zapojil do projektu tzv. zbrojovácké výzvy. „Několik vstupenek na virtuální utkání se Slavií jsem si přes počítač zakoupil. Nejvíc mě k tomu asi přimělo přesvědčovací video Pavla Eismanna a Ondřeje Vaňka," usmívá se. „Peníze jdou na dobrou věc do brněnské Fakultní nemocnice, takže stejně nebylo co řešit," má jasno.