Gól od fanouška? S tátou se penaltě z Ruska často zasmějeme, tvrdí syn internacionála

Liberci nejprve vychytal titul, z ME 2004 přivezl bronz a poté sedm let válel za ruské Ramenskoje. Brankář Antonín Kinský prožil v první dekádě nového tisíciletí nejkrásnější fotbalová léta a byť už kariéru ukončil, populární příjmení z trávníků nezmizelo. Ve stopách úspěšného gólmana vykročil jeho syn, jenž zkraje dubna přestoupil z pražského Tempa do Dukly.