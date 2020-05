Sparta bez Kangy a osmi dalších hráčů? Jednáme, aby se věty tázací proměnily v oznamovací, zní z Letné

Že by se fotbalová pražská Sparta musela obejít v závěru ligy bez svého nejlepšího střelce? Že by jí legionář z Gabonu Guélor Kanga scházel v zápasech, v nichž se bude rozhodovat o účasti v evropských pohárech? Že by z Letné zmizeli po 30. červnu i Frýdek, Štetina, Kaya, Mandjeck, Costa, Bičík a spolu s nimi Hancko s Grajciarem, kteří v klubu hostují? Anebo že by že by se v dohrávané lize už neobjevili zahraniční fotbalisté, jimž vyprší platné pracovní povolení?