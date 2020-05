Nejdřív odpovědi, až pak zvedneme ruce. Zástupce klubů čeká hlasování o pokračování ligy

Jenže jde jen o jednu z mnoha otázek, na které se budou majitelé klubů dožadovat odpovědí, byť finance jsou pro ně samozřejmě v této době na prvním místě.

„A může se někdo divit? Nikdo nechce skončit jako Žilina," připomněl majitel Příbrami Jaroslav Starka v rozhovoru pro Sport.cz a Právo elitní slovenský klub, který šel do konkursu.

„Jestliže bych měl utrácet miliony za testy, tak do toho by se mně moc nechtělo. A ani majitelé jiných klubů pro to ruce nezvednou. Ale je toho víc, na co budeme chtít znát odpověď," uvedl v podcastu šéf ostravského Baníku Václav Brabec. Ve stejném duchu mluvil i na kroměřížské schůzce majitelů moravských klubů první a druhé ligy, kterou sám inicioval.

Místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal (vlevo) a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pro dohrání ligy budeme hlasovat, ale musíme vědět, za jakých podmínek."

Vedení LFA proto urychleně hledá odpovědi na všechny otázky, které budou před hlasováním o pokračování ligy i v červenci kluby zajímat.

"Chci je znát a až podle nich se rozhodnu, zda zvednu ruku," netají podobně jako Brabec i příbramský Starka.

Měl by je obsahovat manuál vycházející z detailně propracovaného elaborátu Německého fotbalového svazu, který kluby obdrží. I proto pondělní jednání na ministerstvu zdravotnictví, které bude mít ještě před zahájením Ligového grémia další pokračování.

To proto, že zatím stále není jasné, jaká situace by nastala, kdyby se po restartu soutěží potvrdil u některého z hráčů či členů realizačních týmů pozitivní test na koronavir. Musel by do karantény skutečně jen pozitivně testovaný jedinec? Nepostihla by karanténa celé mužstvo, jako se to stalo před startem druhé bundesligy v Německu v případě Drážďan? Záleželo by v tuzemsku skutečně jen na rozhodnutí krajské hygienické stanice?

„Může se stát, že by do karantény poslala jedinou osobu, může se stát, že i osoby další, záleželo by na konkrétním posouzení," nedovedl zatím konkrétně odpovědět epidemiolog Rastislav Maďar.

Jenže právě na takové otázky budou chtít zástupci klubů na grémiu konkrétní odpovědi. Stejně jako na dotazy dotýkající se termínové listiny i třeba takových „detailů", které budou muset v rámci panujících opatření splnit. Kupříkladu, zda budou muset skutečně cestovat k zápasům dvěma autobusy, neboť na každé dvousedačce by měl sedět jen jeden člověk?. Zda si opravdu musí zajistit hotel, anebo jeho část či patro se samostatným vchodem jen pro své mužstvo?

A jak to bude na stadionech s hygienou po sehraném zápase? Opravdu budou hráči do sprch pouze po jednom? A jak to bude se semifinálovými zápasy i finálovým utkáním Českého poháru? Podaří se je vtěsnat do termínového kalendáře ligy, která by měla začít 26. května 25. kolem a skončit 12. července? Anebo se bude pohár dohrávat až po skončení ligové soutěže?

Nebude to při jednání Ligového grémia rozhodně žádná idyla, protože dohadů a nejasností panuje v klubech spousta.

„Zvláště, pokud jsou tací, kteří hrát nechtějí. Navíc pořád platí, že se situace může změnit," je si vědom i epidemiolog Rastislav Maďar, že fotbal nebude při rozhodování o pokračování soutěží v jednoduché situaci. A nic na tom nemění, že sponzoři ligy přišli v pondělí s apelem, aby zástupci 32 klubů dospěli k rozumné dohodě a první i druhá liga se včetně nadstavby a baráže dohrála.

Podle sondáže Sportu.cz a Práva v klubech první ligy by k dohodě a restartu obou soutěží dojít mělo, i když někteří majitelé mají k nachystanému plánu netajenou averzi a požadují další úpravy. Kupříkladu hrát celý červenec, aby jejich mužstva nemusela ve zběsilém tempu zvládat jeden anglický týden za druhým.

Bude tudíž hodně záležet i na tom, jakých odpovědí se jim na grémiu dostane a zda bude vůle ke kompromisům. A pochopitelně i na tom, jak se oba tábory sešikují. Samozřejmě s vědomím, že na jejich rozhodnutí závisí další budoucnost českého fotbalu. A nejen ta nejbližší.