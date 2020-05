Může se stát, že koronavir někde vybuchne, připouští Svoboda, že ani po restartu ligy vyhráno není

Žádná euforie z vás nesrší. Přitom jste dosáhl svého. Kluby restart první i druhé ligy odsouhlasily, takže soutěže budou pokračovat a měly by se dohrát, vy jim navíc budete vládnout po další čtyři roky, protože ve volbách jste dostal mandát na další předsednické období.

Teď jsem hlavně rád, že máme možnost ligu dohrát. Kdyby kluby podobnou ochotu a vůli neprojevily, spoustu věcí bych zvažoval.

Podle informací z kuloárů ovšem k žádnému třaskavému okamžiku v průběhu jednání nedošlo...

Potvrzuji. Skutečně žádné emoce, žádné napětí. Celé jednání bylo konstruktivní, protože argumenty pro dohrání soutěže byly tak silné, že převážily.

Své jste si ale vyslechl. Před grémiem i v jeho průběhu. Třeba výčitky, že jste s kluby během koronavirové pandemie v průběhu předchozích týdnů pramálo komunikoval.

Po bitvě je každý generálem, ale přesto zpětně uznávám, že bych některé věci udělal nejspíš jinak. Jenže ani já informace neměl, takže jsem těžko mohl odpovídat na dotazy, jak budeme reagovat, když se soutěž znovu rozehraje a v některém mužstvu se objeví někdo pozitivně testovaný hráč či trenér. Sám jsem dostal odpověď na tuto otázku až v pondělí odpoledne, tedy necelý den před jednáním grémia. Nemohl jsem a nemůžu proto přece mluvit o věcech, které nejsou v mé kompetenci.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík (vpravo) přichází na jednání ligového grémia Ligové fotbalové asociace v Praze.

Ale i během grémia se kolem této problematiky vedla diskuse...

Pochopitelně, protože všichni chtějí vědět, co se stane, když se některý z hráčů či členů realizačního týmu nakazí a bude na koronovairus pozitivně testován.

Co jste odpovídal?

Že to není v naší gesci, protože o tom rozhodnou krajské hygienické stanice. Víme jen to, že jeden či dva pozitivně testovaní hráči či členové realizačního týmu nejspíš ještě nepředstavují povinnost, aby byla karanténa uvalena na celé mužstvo.

Takže prvořadou snahou musí být, aby zůstalo u jednoho dvou případů...

Proto usilujeme především o to, aby k plošné karanténě nedošlo. Izolací hráčů od okolního světa, opatřeními, jež mají minimalizovat vzájemné kontakty, ale ani to nelze vyžadovat donekonečna. Nemůžeme chtít, aby mužstva jezdila na zápasy pořád dvěma autobusy, měla pro sebe rezervovaný celý hotel nebo jeho část, aby na pokoji bydlel jen jeden hráč. V určitém okamžiku budeme muset opatření uvolnit.

Jenže co když v tu chvíli sklátí restartované soutěže nová vlna koronaviru? Co když zasáhnou hygienici a další pokračování ligy zakážou?

Situace v celé zemi se sice výrazně zlepšuje, ale skutečně nevíme, co přijde za čtrnáct dnů. Natož pak za tři či pět týdnů. Může se stát, že koronavir někde vybuchne a nějaký klub trefí. A nikdo přitom neví, jak by v tom případě postupovali a jak by rozhodli hygienici. Jde o mimořádnou, předtím nepoznanou situaci, se kterou se musíme naučit žít. Pokud bychom uvažovali v naznačených dimenzích, došli bychom k tomu, že je ohrožena samotná existence profesionálního sportu. Fotbalu, stejně jako hokeje, basketbalu a dalších odvětví. Dopředu proto těžké předvídat, natož o podobných variantách rozhodovat.

Majitel fotbalového klubu FK Jablonec Miroslav Pelta (vpravo) přichází na jednání ligového grémia Ligové fotbalové asociace v Praze.

Máte z toho obavy?

Spíš respekt. A z příští sezony ještě větší. Na současnou situaci jsme se připravit nemohli, protože nikdo netušil, co všechno se může stát. Je to stejné, jako kdyby během přestávky mezi poločasy vyrostl na hřišti v pokutovém území strom. Také to nečekáte. Proto se musíme na další sezonu důkladně připravit.

Diskuse na grémiu se vedla kolem 30. června i proto, že celé řadě hráčů končí v klubech smlouvy nebo hostování a jiným zase začíná 1. července angažmá v nových klubech.

Angažmá jim sice začíná, ale hrát za nové kluby nemohou. K tomu je zapotřebí otevření přestupního termínu, k čemuž dojde po dohodě s Fotbalovou asociací až 3. srpna. Což platí pro přestupy i hostování.

Ale teoreticky je možné, aby si kluby své hráče z hostování od konkurence stáhli a soupeře tím oslabili, i když za svůj mateřský klub nastoupit nesmí.

Možné to je, ale domluvili jsme se na solidaritě klubů. Žádný klub nebude stahovat své hráče z hostování, a naopak je nechá dohrát sezonu v mužstvu, kde působí dosud.

Prezident fotbalového klubu Viktoria Plzeň Tomáš Paclík (vpravo) přichází na jednání ligového grémia Ligové fotbalové asociace v Praze.

Fanoušci se restartu ligu dočkali, teď je ovšem zajímá, kdy se budou moci i oni vrátit na stadiony.

Na to musí odpovědět docent Maďar a profesor Prymula. My sice určité signály máme, dostali jsme údaje, kolik lidí bude moci na stadion k určitému datu, ale ani v náznacích jsme se nedozvěděli, kdy se otevřou brány dokořán pro všechny diváky. Může se stát, že dvacet tisíc diváků nebude na fotbale třeba ani do Vánoc.

Ale počty osob na stadionu by se měly přece postupně zvyšovat. Nejdřív pět set, pak tisíc...To by se přece alespoň na některé diváky mohlo v této kvótě dostat.

Parametry, kdo bude na stadionu během zápasu, jsou přesně nastavené. Samozřejmě hráči, realizační týmy, bezpečnostní služba, rozhodčí, hasiči, média. Každý klub si z povolené kvóty tento počet odečte a pak bude na něm, zda a jak zbývající místa využije. Rozhodování bude mít ale složité, neboť bude muset brát v potaz VIP místa či třeba permanentkáře, a nebude jednoduché mezi nimi vybírat.