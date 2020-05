Všichni do hotelu! Fanoušci uvidí českou premiéru pěti střídání u speciálního menu

Limit 300 osob přítomných na stadionu je dán, kluby vymýšlejí pro fanoušky alternativní akce. Jako třeba k duelu Dukly s Jihlavou, který v pondělí obstará restart druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Pražané pozvali své věrné ke sledování utkání do blízkého hotelu a navrch jim nabídli také speciální menu. Zápas navíc vejde do historie jako první na české scéně, v němž trenéři mohou využít dočasnou novinku v pravidlech a provést pět místo tří střídání.

Také druhá liga začne v tichu. Na utkání může být s ohledem na protikoronavirová opatření přítomno maximálně 300 osob. Duel na Julisce tedy bude sledovat jen zhruba 150 pozvaných hostů.

Dukla však pamatuje i na ostatní příznivce. Ve spolupráci s hotelem International Prague pro ně připravila společné sledování přímého přenosu v hotelové restauraci a jako bonus speciální Dukla menu.

Na trávníku se za přísných hygienických opatření střetnou týmy s ambicemi na postup do nejvyšší soutěže. Pátá Dukla ztrácí na druhou Vysočinu čtyři body, jejich duel se začátkem od 18:00 v přímém přenosu odvysílá ČT sport.

„Fotbal se hraje pro lidi, ale zdraví je samozřejmě přednější. Musíme to respektovat. Pravda je, že na rozlehlé Julisce vždy panovala spíše komornější atmosféra," přemítá na klubovém webu Josef Mucha, jihlavský asistent trenéra.

Dukle bude scházet vykartovaný stoper Piroch, Vysočina je kompletní.

Favoritem zůstává Zbrojovka

Druhá liga na jaře odehrála pouze jediné kolo začátkem března, pak ji stejně jako nejvyšší soutěž přerušila pandemie koronaviru.

Tabulku vedou Pardubice o tři body před Jihlavou, další bod ztrácí Zbrojovka Brno, která zůstává největším favoritem bookmakerů na celkové prvenství. Stejně jako v první lize budou hrát týmy v druhé nejvyšší soutěži ve zbytku sezony většinou dva zápasy týdně.

Přímo do ligy postoupí pouze vítěz, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž o nejvyšší soutěž. Pokud by se druhá i první liga kvůli koronaviru nemohly dohrát, nikdo by mezi elitu neprošel. V případě, že se nedokončí jen druhá liga, postoupí pouze první celek. Baráž by se nehrála. V případě nedohrání nejvyšší soutěže rovněž projde z druhé ligy vítěz a první liga bude mít 17 účastníků.