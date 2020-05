Druholigové týmy Třince a Vítkovic před restartem rozšiřovaly kádr

Nejen nejvyšší fotbalová soutěž v Česku se po přestávce způsobené pandemií nemoci covid-19 vrací ke přerušenému programu. Včerejším zápasem mezi Duklou Praha a Jihlavou se znovu nastartovala i druhá liga. Zítra do ní vstoupí i oba moravskoslezské týmy - devátý Třinec hostí Chrudim a patnácté Vítkovice přivítají Žižkov (oba v 17 hodin).

„Na pokračování soutěže jsme natěšení, byť zatím budeme hrát bez diváků. Chceme vyhrát každý jarní zápas a doufám, že naše odhodlání potvrdíme hned v úterý proti Chrudimi," uvedl pro klubový web třinecký záložník Filip Hlúpik.

Třinec se v přípravě utkal se třemi prvoligovými protivníky. Ve Zlíně (1:3) a v Uherském Hradišti (0:1) prohrál, s Karvinou na domácím hřišti remizoval 2:2. „Přípravná utkání nám posloužila k tomu, aby nám ukázala, jak jsme nachystaní na soutěž. Věřím, že jsme připraveni dobře," pokračoval Hlúpik.

„Všichni jsme v očekávání, jaký dopad bude mít ta obrovská časová díra mezi minulým zápasem a tím, co nás čeká. Ve hře máme pasáže, v nichž je více nepřesností, klukům chybí větší sehranost," řekl trenér Třince Svatopluk Habanec. „Podmínky ale máme všichni stejné. Vše směřujeme k tomu, aby náš vstup proti Chrudimi byl vítězný," dodal.

Stejně jako prvoligové týmy čeká i ty z druhé nejvyšší soutěže zápasový zápřah v podobě dvou utkání v týdnu. Kluby proto v pauze sháněli hráče. Třinec lovil v divizním béčku, Vítkovice v Petřkovicích, odkud získali Denise Dziubu a Dominika Mládka a v ostravském Baníku. Odtud přišel Dominik Smékal. „Máme dlouhodobě zraněného Matěje a delší dobu marodil i Russmann," zdůvodňoval trenér MFK Vítkovice Ondřej Smetana.

„Dva zápasy v týdnu bude zápřah, ale má to i plusy, že se hraje rychle po sobě, takže odpadnou takové ty kondiční tréninky," řekl Habanec. „Na druhou stranu v případě nějakého zranění nebo žluté karty může nastat problém," dodal. „V zátěži, která bude kulminovat, vidím největší úskalí. Bude jak fyzická, tak psychická. Ale z reakce hráčů vidím, že to berou jako výzvu. Přizpůsobíme se a uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní," doplnil Smetana, jehož tým v přípravě podlehl Baníku 0:2, Opavě 1:4 a rozdrtil třetiligový Frýdek-Místek 8:1.