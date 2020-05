Viktorce hrozí ztráta licence, radní nabízejí symbolický pronájem a miliony na opravy

Vyjednávání mezi městskou částí Praha 3 a majitelem stadionu Viktorie Žižkov Martinem Loudou o budoucnosti profesionálního fotbalu na Žižkově pokračuje. Návrh na odkup stadionu, který podnikatel předložil radnici, není v takové podobě podle starosty Jiřího Ptáčka realizovatelný. Rada proto v pátek schválila usnesení, které počítá s investicí do stadionu ve výši 25 milionů a symbolickým pronájmem za 1 korunu.

Viktorka je pod tlakem. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) může klubu kvůli nevyhovujícímu stadionu odebrat profesionální licenci.

Proto Martin Louda spěchá. Zásadní termín je 8. červen. Do tohoto data musí licenční manažer asociace obdržet stanovisko městské části, coby majitele stadionu, zda je schopna garantovat dodržení harmonogramu nutných investic tak, aby stadion na Seifertově ulici obdržel licenci pro následující sezony.

"Musím, bohužel, konstatovat, že nadále převládá zklamání. Hlavně z přístupu radnice, která s námi prakticky nespolupracuje a nekomunikuje," stěžuje si na klubovéím webu Louda.

Majitelem klubu je od ledna. S předchozími majiteli měla městská část problémy, s klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.

"Nelze prodávat fotbalový stadion během 14 dnů," předeslal již dříve starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

Praha 3 podle něj má nicméně zájem, aby i v budoucnosti fotbal na Žižkově zůstal. Od Loudy obdržela 12. května nabídku na odkup celého stadionu i s příslušnými pozemky za odhadní cenu. Nabídka byla spojena s příslibem dalších investic do oprav stadionu a dlouhodobým plánem na přípravu výstavby nového moderního stadionu. Fotbalový klub požadoval, aby k uskutečnění prodeje došlo ve velmi krátkém termínu, ještě v průběhu letošního června.

Developeři si na pozemek brousí zuby

„V tak krátkém časovém horizontu a v těchto parametrech vnímáme prodej stadionu jako nerealizovatelný. V případě, že se fotbalový klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr prokáže konkrétním projektem včetně studie proveditelnosti, je bezpochyby otevřena cesta ke spolupráci," komentuje nabídku na odkup stadionu starosta Ptáček.

Jako vhodná forma spolupráce se podle něj jeví například možnost dlouhodobého pronájmu pozemku (až na 99 let), případně PPP projekt, do kterého by Praha 3 za jasných podmínek pozemek vložila.

„Prioritním zájmem městské části je, aby pozemky v dlouhodobém výhledu zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, že bude jejich využití změněno k developerské výstavbě," zdůrazňuje Ptáček a poukazuje, že v minulosti byla městské části doručena řada nabídek od developerských společností, které o koupi stadionu (pozemku) projevily zájem.