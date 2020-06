Z maturity na zápas vrtulníkem. Fotbalisté Brna Růsek a Pachlopník se tak vyhnuli zácpám na dálnici

Ve tři hodiny odpoledne dokončili v Kladně část maturitní zkoušky a v sedm večer už nastoupili v Brně k druholigovému utkání s Duklou. Aby fotbalisté Zbrojovky Antonín Růsek a Ondřej Pachlopník bezpečně stihli úvodní výkop, přepravili se na medlánecké letiště vrtulníkem. Zápas stihli, skončil však bezbrankovou remízou. "Pro úspěch jsme ochotní udělat maximumm možného, program je našlapaný a tohle bylo jediné mořní řešení. Na D1 je to teď horší, než to kdy bylo," konstatoval Martin Lísal, tiskový mluvčí Zbrojovky. Klub nekomentoval, kolik netradiční přeprava hráčů stála. "Je to součást uzavřené dohody." Odhadem mohlo zmíněné dobrodružství vyjít klub na sumu okolo šedesáti tisíc korun.

„Ze začátku jsem byl trochu vyklepaný, ale pak to byl obrovský zážitek. Letěli jsme jen zhruba hodinu a půl, a hlavně jsme se vyhnuli případným komplikacím na dálnici," usmíval se útočník Růsek.

V zápase předních týmů tabulky, který skončil bezbrankovou remízou, nastoupil v základní sestavě. „Škoda, že se nám z několika šancí nepodařilo vstřelit vítězný gól," litoval.

Záložník Pachlopník střídal ve druhém poločase. „Na maturitu člověk myslí skoro pořád, ale výkon na hřišti to nesmí ovlivnit," tvrdí. Let z Kladna do Brna si užil. „Přál bych to každému. Bylo to mnohem lepší než letadlem," zjistil.

Oba prozatím zvládají zkoušku dospělosti bez problémů. „Maturitu definitivně završím osmnáctého června. To zase zrovna hrajeme v Hradci Králové," má Pachlopník zatrženo v diáři. Růsek předposlední červnový čtvrtek takovou honičku mít nebude. „Mě čeká finále až o den později," těší ho.